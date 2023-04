DAAN schotelt K3 een revival van ‘De Drie Biggetjes’ voor: “Het zijn varkens geworden”

De ode aan K3 belooft een mooie start van het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek te worden. Al decennialang raast de K3-trein aan een stevig tempo door ons land en scoren ze de ene hit na de andere. Onder andere ‘Oya Lélé’, ‘10.000 Luchtballonnen’ en ‘Oma’s Aan De Top’ zijn ondertussen cultureel erfgoed en worden over heel Vlaanderen luidkeels meegezongen. Op dinsdag 4 april om 20u35 bij VTM zorgt niemand minder dan DAAN voor een unieke revival van ‘De Drie Biggetjes’. “Ik hoorde dat K3 meedeed aan Liefde voor Muziek en ik was meteen verkocht om ook mee te doen. Als kind had ik een obsessie voor biggetjes, dus ik heb dat nummer gekozen. Ik heb het alleen wat stouter gemaakt. Het zijn varkens geworden…” Zijn Engelstalige versie ‘Little Pigs’, overgoten met een donkere en magische sfeer, laat iedereen met open mond achter.

Jaap Reesema koos voor ‘Oma’s aan De Top’ met een wel heel persoonlijke reden. “Mijn vrouw Kim heeft haar oma verloren. Haar laatste woorden waren: treur maar niet om mij want ik ben bij je”, vertelt Jaap. Zijn versie kreeg dan ook de passende nieuwe titel ‘Ik Ben Bij Je’. Al bij de eerste noten raakt Jaap een gevoelige snaar bij Hanne. “Ik heb nog niet zo lang geleden 3 grootouders verloren. Het nummer vertaalt dat je verdrietig mag zijn maar dat er ook veel is om dankbaar voor te zijn en kracht uit te halen.” Ook Jente en Sarah van Portland gaan de gevoelige kant op en zorgen voor kippenvel met hun Engelstalige versie van ‘Mijn Held’. “Zowel Sarah als ik hebben iemand in de familie met dementie. Het is een prachtig nummer met een pakkende boodschap. Het verhaal klopte voor ons”, vertelt Sarah.

Günther Neefs haalt zijn jazz-sound boven en waagt zich aan een lied dat vooral voor Julia een heel speciale betekenis heeft: ‘Waterval’. "Dit is mijn overwinningsnummer dus ik hoopte dat iemand dit zou doen en er iets eigen van zou maken. Dat was het echt!”, vertelt ze. Stef Bos zorgt voor een onverwacht dansfeestje met zijn versie van ‘Verliefd’. “Het gaat over een 'jongetje' van 60 die het afschuwelijk zou vinden om nu verliefd te worden, want dan ben je de controle kwijt”, klinkt het. Metejoor en Jaap lieten hun magie los op de monsterhit ‘10.000 Luchtballonnen’. Hoewel ze hun duet al eerder dropten, komt de kijker dinsdag meer te weten over het grote struikelblok in dit nummer. Afsluiten doen Hanne, Marthe en Julia zelf met hun versie van ‘Levitating’ van Dua Lipa, dat de nieuwe titel ‘Kinderhart’ kreeg.

Tussen alle muzieknoten door, leren de artiesten elkaar ook beter kennen. Hanne komt uit een muzikaal nest en blikt terug op haar jeugd. “Mijn broer en papa zaten in een bandje en ik was de enige van de familie die niets deed met muziek. Ik heb wel altijd veel van muziek gehouden. Op mijn 21ste heb ik me ingeschreven voor K3 zoekt K3. Ik voelde dat dat echt iets voor mij was en nu ben ík eigenlijk degene die haar brood verdient met muziek maken in een familie van gitaren en drums”, lacht Hanne.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/366835?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>