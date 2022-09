DAAN, K3, Stef Bos, Portland, Günther Neefs, Jaap Reesema en Metejoor zorgen voor vocale vonken in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek

Tien straffe stemmen trekken binnenkort naar de Spaanse zon om er sprankelende covers van elkaars nummers te maken voor het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek. Dit keer tekenen DAAN, Günther Neefs, Jaap Reesema, K3, Metejoor, Portland en Stef Bos present. Deze ‘clash der genres’, gaande van rock tot electro en meezingers voor jong en oud, levert ongetwijfeld meeslepende, unieke en verrassende covers op. Wat doet DAAN met de catchy meezingers van Metejoor? Hoe klinkt het pakkende nummer ‘Papa’ van Stef Bos in een nieuw jasje? En wie durft de monsterhit ‘Waterval’ van K3 onder handen nemen? Eén ding is zeker: alle muzikale grenzen worden dit seizoen doorbroken.

Deze artiesten trekken op muzikale reis:

DAAN

Indie, electro of rock. Aan muzikale variëteit geen gebrek bij DAAN. Hij stond ooit nog op het podium van Tien Om Te Zien met 'Geen Franse Wagens Meer', werd de favoriet van de alternatieve scene met de experimentele rockband Dead Man Ray en scoorde solo monsterhits als ‘Swedish Designer Drugs’, ‘Housewife’ en ‘Victory’. Daarnaast stond DAAN op podia van talloze festivals, is hij winnaar van verschillende awards en MIA’s en weet hij het publiek telkens weer opnieuw te verrassen en te bekoren.

DAAN: "Tijd voor iets vrolijk en zot, dacht ik. Zeker na de voorbije corona-jaren. Dus waarom geen Liefde voor Muziek dit jaar? Met Jeroen Swinnen, de orkestleider, heb ik net een straf nieuw album opgenomen en ook de andere muzikanten ken ik al jaren intens. Dat kan dus alleen maar een muzikaal feestje worden. Bij elke andere artiest die meedoet dit jaar kan ik me ook een eigen ‘Daanse’ interpretatie inbeelden, dus laat dat avontuur maar komen.”

© Jimmy Kets

K3

Een waterval aan fans, jong en oud. Al decennialang raast de K3-trein aan een stevig tempo door ons land en scoort de meidengroep de ene hit na de andere. Onder andere ‘Oya Lélé’, ‘10.000 Luchtballonnen’ en ‘Hart Verloren’ zijn ondertussen cultureel erfgoed en worden over heel Vlaanderen luidkeels meegezongen. Sinds bijna een jaar maakt Julia K3 weer compleet naast Marthe en Hanne. Naast muziek, houden de dames zich bezig met het maken van musicals, televisieprogramma's en bioscoopfilms rond hun liedjes en leven.

“Dankzij K3 heb ik al heel wat fijne dingen kunnen doen, maar ik geef toe dat meedoen aan Liefde voor Muziek absoluut nog op mijn bucketlist stond. Weer een mooi vinkje dat ik op die lijst kan plaatsen”, vertelt Marthe. Ook voor Hanne, die zeven maanden zwanger is, is dit avontuur extra speciaal: “Al die lieve collega’s, zoveel liefde voor muziek: dat werkt zo inspirerend en aanstekelijk!” En ook Julia kijkt ernaar uit: “Liefde voor Muziek vind ik echt een fantastisch avontuur! En dat ik met zo’n geweldige artiesten mag samenwerken, vind ik heel vet!”

Stef Bos

Stef Bos. Een naam die onlosmakelijk verbonden is met het alom bekende nummer ‘Papa’. Aan het begin van zijn carrière schreef de woordkunstenaar nummers voor Clouseau en Ingeborg die met het nummer ‘Door De Wind’ in 1989 namens België meedeed aan het Eurovisiesongfestival. Maar uiteindelijk wist Stef Bos ook zelf het publiek te boeien. Ondertussen staat dit grote icoon van de kleinkunst al meer dan 30 jaar op de planken. Onder andere klassiekers als ‘Is Dit Nou Later’ en ‘Ik Heb Je Lief’ staan in het collectieve geheugen van heel Vlaanderen gegrift.

Stef Bos: “Mijn weg in de muziek was altijd een avontuur. Mijn richting werd bepaald door mijn intuïtie. En toen Liefde voor Muziek voorbij kwam zei mijn buik: doen!”

©Janita Stassen

Portland

Een alternatieve, melancholische rock- en popsound overgoten met samenzang van Jente Pironet en Sarah Pepels. Dat is het recept van Portland. De band schopte het in 2016 tot in de finale van Humo’s Rock Rally en in 2018 wonnen ze De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Nadien veroverden ze het Belgische muzieklandschap in een mum van tijd. De band scoorde meerdere radiohits als ‘Pouring Rain’, ‘Lucky Clover’ en ‘Killer’s Mind’ en schrapte ondertussen de grootste festivals van ons land van de bucketlist. In het VTM-programma The Best Of toverden de muzikale soulmates de hit ‘Ergens Onderweg’ van De Mens om tot een Engelstalige parel die op veel enthousiasme van het publiek kon rekenen.

Portland: "We kijken er naar uit om onze horizon te verruimen en muziek te maken met mensen uit alle hoeken van de muziekindustrie. Uiteraard is het heel interessant om van de andere artiesten een song om te vormen, maar we zijn ook enorm benieuwd naar hoe zij onze muziek naar hun hand gaan zetten. We verheugen ons ontzettend op deze muzikale mengelmoes."

Günther Neefs

Vlaanderen kent hem als één van de warmste stemmen van het land. Reeds in de vroege jaren 90 scoorde Günther Neefs hits met nummers als ‘Hier In Dit Land’, ‘Daarom Zeg Ik Nee’ en ‘Ik Blijf Bij Jou’. Reizend van concertzalen naar festivals en begeleid door zijn band heeft hij zich meer dan eens bewezen als uniek entertainer. Ondertussen staat Günther al meer dan 30 jaar op de planken en staan er 15 cd’s op zijn palmares. Pop, rock, soft-jazz, swing, soul, bigband, ballade en funk doet hij harmonieus samensmelten tot één brok power.

Günther Neefs: “Live zingen met topmuzikanten, dat is waar ik echt van hou. Een muzikale reis, overgoten met zon, lekker eten en nieuwe vrienden met eenzelfde liefde. Zalig! Liefde voor Muziek is een speeltuin voor creatieve geesten. Ik kijk al uit naar dit fantastisch avontuur. Natuurlijk ben ik echt benieuwd hoe ze mijn liedjes gaan aanpakken en ben ik even benieuwd naar wat ze van mijn bewerkingen gaan vinden.”

© Christelle Verstraete

Jaap Reesema

De veelzijdige Nederlandse singer-songwriter Jaap Reesema is geen onbekende in Liefde voor Muziek. Samen met Regi en Oliva Trappeniers coverde hij in seizoen 6 ‘Kom Wat Dichterbij’, dat een absolute nummer 1-hit werd. Inmiddels is Jaap niet meer weg te slaan uit hitlijsten in België én Nederland met nummers als ‘Mijn Kleine Presidentje’, ‘Alles Komt Goed’ en ‘Nu Wij Niet Meer Praten’, dat hij uitbracht met Pommelien Thijs. Ook internationaal scheert Jaap hoge toppen, zo werkte hij samen met grote namen als Hardwell, David Guetta, Armin van Buuren en Lost Frequencies.

Jaap Reesema: “Hoe bijzonder om na mijn guest optreden met Regi solo mee te mogen doen aan het mooiste programma van Vlaanderen! Ik ben super trots en heb héél veel zin in dit mooie avontuur!”

Metejoor

Vlaanderen heeft Metejoor in de armen én in het hart gesloten, zoveel is duidelijk. Zijn hit ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ stond wekenlang op nummer 1 in de Vlaamse hitlijsten. Het is zijn zoveelste succes op rij na meezingers als ‘1 Op Een Miljoen’, ‘Rendez-Vous’ en ‘Ze Meent Het’. In 2021 won hij maar liefst 3 MIA’s en ondertussen verkoopt hij concertzalen uit bij de vleet met zijn catchy nummers en emotionele teksten.

Metejoor: “Er zijn twee programma’s waar ik altijd al aan wou meedoen en dat zijn The Voice Kids en Liefde voor Muziek. In die twee programma’s draait alles rond muziek en laat dat nu net mijn passie zijn. Ik vind het super spannend om nummers van andere artiesten in een eigen jasje te steken. En nu de opnames dichterbij komen, begin ik ook echt zenuwachtig te worden om mijn eigen nummers in een andere versie te horen. Het is immers de eerste keer ooit dat collega-artiesten dat voor mij gaan doen. Ik kan nauwelijks wachten!”

De 10 nieuwe artiesten zitten nu al te popelen om volgende maand hun koffers te pakken en hun liefde voor muziek met elkaar te delen. De opnames van het nieuwe seizoen gaan binnenkort van start. Het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek is in het voorjaar van 2023 te zien bij VTM.