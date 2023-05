Daalt de prijs als de kilometers stijgen? Ze Zeggen Dat supermarkten net over de grens goedkoper zijn, blijkt een fabel

Tandpasta, frisdrank, spaghetti en wasproduct. Door de stijgende prijzen steken veel Belgen de grens over om er hun winkelkar te vullen. Ze zeggen dan ook dat supermarkten net over de grens goedkoper zijn. Maar klopt dat? Dina Tersago en Andy Peelman zoeken het nu donderdag 4 mei uit, samen met Kim Van Oncen. “Mijn eigen supermarkt ligt op 200 meter van Nederland. Klanten zeggen soms: ik ga naar Nederland of Duitsland, want daar is het goedkoper. Maar ik denk niet dat dit klopt”, vertelt Kim. En gelijk heeft ze, want de uitkomst van hun experiment bewijst het tegendeel. Verder test Dina samen met twee studenten of een hotel goedkoper is dan een kot en trekt Andy kleren aan én uit om te onderzoeken of je nieuwe kleren moet wassen voor je ze aantrekt.

Winkelen over de grens levert geen voordeel op in de portefeuille

“Prijzen vergelijken? Ik doe dat veel te weinig, ik geef dat toe. Ik moet mij ook altijd inhouden om niet te veel te kopen”, vertelt Dina. Maar levert een bezoekje aan een supermarkt over de grens ook een voordeel op? Om dat te onderzoeken, gaan Andy, Dina en Kim elk in een ander land shoppen. Ze trekken naar Nederland, Duitsland en Frankrijk om er telkens twee verschillende supermarkten en identiek hetzelfde boodschappenlijstje af te werken. Ook retailexpert Martijn Martens gaat winkelen in twee Belgische supermarkten en vergelijkt alle prijzen. Uit de resultaten blijkt dat winkelen in Frankrijk het goedkoopst is, gevolgd door België, Duitsland en Nederland. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste supermarkt bedraagt ongeveer 30 euro. “Frankrijk is over de volledige lijn goedkoper maar je dreigt dit verschil al snel kwijt te spelen als je de extra onkosten voor je brandstof meetelt”, klinkt het. Al blijft Andy sceptisch en ook Kim deed tijdens haar winkelbezoekjes in Nederland nog een andere, opvallende ontdekking…

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Nieuwe kledij eerst wassen of niet?

Om dit te testen, spreekt Dina af met VTM-styliste Farah El Bastani. Farah shopte drie outfits voor Andy: een fast fashion-outfit, een duurdere outfit en een tweedehands outfit. Ieder kledingstuk wordt vakkundig in twee geknipt en slechts één helft wordt gewassen. Vervolgens worden beide stukken opgestuurd naar het labo en na afloop vakkundig aan elkaar genaaid. Farah en Dina ontdekken de resultaten van het experiment tijdens een modeshow waarin de nietsvermoedende Andy mag opdraven als model. Maar Farah heeft ook voor Dina nog een onverwachte verrassing in petto die haar helemaal van haar stuk brengt…

