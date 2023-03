D-day in De Vermeires: het hele gezin samen op de planken voor hun familieshow

Al vijf weken lang zijn de De Vermeires-kijkers getuige van de repetities voor hun familieshow en in de laatste aflevering op zaterdag 25 maart om 20.20 is het zover: voor het eerst duiken Jacques, Julie, Laurins en Maxime samen op het podium, onder het goedkeurend oog van familie, vrienden en fans.

Place to be is de prachtige Minard schouwburg in Gent. “Ik heb er altijd al van gedroomd om hier eens te mogen optreden. Het is hier mooi, niet te groot en gezellig. Ideaal voor onze familieshow”, klinkt het bij Jacques. Ook Julie kijkt er reikhalzend, maar zenuwachtig naar uit om voor het eerst met haar familie op een podium te staan: “Normaal zit ik altijd in de zaal of in de coulissen, maar met papa òp de planken staan, stond nog op mijn bucket list. Ik vind het spannend, ik hoop dat alles goed komt.” Terwijl Julie en Laurins hun danstalent demonstreren en Jacques vooral de komische toer op gaat, voelt een wild enthousiaste Maxime zich tijdens zijn DJ-act als een vis in het water onder de spotlights van een volle zaal. Hij lijkt zijn roeping gevonden te hebben.

Ook in de laatste aflevering van De Vermeires: Jacques trakteert zijn kinderen op een uitstap naar de Opaalkust in Frankrijk. Al is die trip stiekem eigenlijk vooral een treat voor zichzelf. Hij koestert immers mooie herinneringen aan zijn jeugd in Cap Gris en Blanc Nez. “Voor mij is dit pure nostalgie. Mijn kinderen doen waarschijnlijk gewoon enthousiast om mij een plezier te doen. Die zullen denken: hoe lang heeft papa nog te leven? We zullen maar zeggen hoe schoon het daar is, ondanks dat de tijd hier is blijven stilstaan” (lacht). Hoe dichter bij Cap Gris Nez echter, hoe meer gris het wordt. Jacques wou er een onvergetelijke uitstap van maken en dat lukt: het viertal moet er alles aan doen om niet tot in Engeland geblazen te worden.

Bekijk hier de preview:

Niet voor publicatie: