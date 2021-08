Cyriel is de nieuwe boer in Boer zkt Vrouw

Het was een verrassende wending bij de voorbereidingen van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw: groenteboer Tomas had zijn partner al gevonden nog voor de opnames van start gingen. Het plaatsje dat was vrijgekomen wordt nu ingenomen door Cyriel (27), een melkveehouder. Samen met zijn ouders baat hij een boerderij uit met ongeveer 450 koeien, waarvan 250 melkkoeien. Daarnaast kweken ze ook aardappelen, gras en maïs voor de koeien, wortelen en suikerbieten.

Cyriel zoekt niet noodzakelijk een vrouw die actief mee in de boerderij stapt, maar het is wel belangrijk dat ze echt begrijpt dat de dieren en gewassen altijd eerst komen.

Cyriel is een vriendelijke en goedlachse jongeman. Hij heeft mooie blauwe ogen en een zeer guitige glimlach. Hij staat positief in het leven en doet graag actieve dingen zoals kitesurfen, snowboarden, zaalvoetballen en mountainbiken. Cyriel is een muziekliefhebber en luistert graag naar techno. Op de kleine boerderij waar hij nu woont, organiseert hij wel eens kleine ‘techno-feestjes’ met zijn vrienden. Cyriel is nu ongeveer een tweetal jaar vrijgezel en is in die periode wel af en toe op date geweest. Qua uiterlijk heeft hij niet echt een type, maar hij zoekt vooral iemand die open minded is en graag nieuwe dingen ontdekt.

Dina Tersago ging alvast even bij Cyriel langs en sprak er onder meer met zijn ouders, zus en broer. Bekijk hier het filmpje:

Cyriel vat het zelf samen: “Ik ben geen playboy, zeker niet. Een knuffelbeer? Ja, misschien wel. Een goedlachse knuffelbeer, dat is het!”

Wie een match voelt voor Cyriel, kan zich vanaf nu inschrijven via vtm.be.

Kan je verliefd worden op iemand die je nog nooit hebt gezien? Dát wordt de trigger van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw. Wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn bij VTM wordt later bekendgemaakt.