Cupido schiet twee keer raak: deze boeren vonden de liefde dankzij Boer zkt Vrouw

De vraag die op ieders lippen brandt: welke boeren vonden de liefde dankzij Boer zkt Vrouw? In de reünie-aflevering op zondag 2 juni bleek dat Cupido oftewel Dina Tersago in dit zestiende seizoen flink raak schoot. Twee van de zeven boeren vonden de liefde van hun leven.

De kijker zag hoe melkveeboer Michiel (27) en Rune (23) smoorverliefd door Istanbul liepen tijdens hun romantische trip. Zes maanden na hun heerlijke vakantie in Turkije zijn de twee nog steeds gek op elkaar. Rune: “We voelen ons goed bij elkaar en we lachen samen heel wat af.” En dat terwijl ze zich niet zelf inschreef voor Boer zkt Vrouw. “Een goede vriendin schreef me in. Moesten Michiel en ik elkaar tegenkomen op straat, wij zouden niet eens omkijken. Tot vlak voor de opnames heb ik zelfs getwijfeld of ik wel zou gaan”, geeft Rune toe. Intussen denken de twee aan samenwonen, trouwen én kinderen.

Bekijk hier het fragment:

En ook bij de Zweedse boer Robbe (29) en Branko (23) fladderen de vlinders nog steeds lustig in het rond. “Het is eigenlijk alleen nog maar beter geworden”, zegt Branko. De twee pendelden na de opnames een tijdje tussen Zweden en België maar al snel pakte Branko z’n koffers voor een verhuis naar het hoge noorden. Intussen bouwen ze in Zweden aan hun toekomst én aan hun huis.

Bekijk hier het fragment:

En wat met de andere boeren?

Melkveehouder Sanne (33) kwam in haar eentje naar de reünie. Voor haar was het hele Boer zkt Vrouw-avontuur een absolute rollercoaster. “Het is terug als vanouds. Terug op de boerderij met mijn koeien. Ik heb nog wat tijd en rust nodig en dan komt alles wel weer goed. Door in dit avontuur te springen heb ik veel geleerd over mezelf en weet ik wat ik wil en waar ik aan toe ben.” Melkveeboer Martijn (36) en Lisanne (28) hebben na de opnames een tijdje gedatet, maar besloten vrienden te blijven. “Uiteindelijk voelde ik het niet”, geeft Lisanne toe. “Ik denk dat hij misschien wat te braaf is voor mij. Om een dom voorbeeld te geven uit het verkeer: ik rij altijd wat te hard. Ik leef een beetje op de grens van het leven. Martijn rijdt 80 als je 80 mag. Ik ben de rebel en hij is braaf. Braaf is prima, daar zou de wereld beter van worden. Maar buiten de lijn is veel meer plaats om te kleuren.”

Ook bij vlasboer Bert (28) en Melissa (27) zijn er geen vlinders te bespeuren. Ze spraken na hun tripje in Gent nog een paar keer af en hoewel Melissa het een kans wilde geven, ontbrak de chemie voor Bert. Melkveehouder Niels (32) en Sylvie (36) hadden na de opnames een tijdje een relatie, maar die hield jammer genoeg niet stand . Sylvie: “Het ging allemaal snel. En als iets snel gaat, kan het ook snel misgaan. We waren misschien wel té verliefd en hebben heel wat stappen overgeslagen. Het was moeilijk een rem op te zetten. En dan is Niels wat dichtgeklapt.” Aardappelboer Thomas (30) en Amber (26) hebben na de romantische trip contact gehouden, maar het bleef uiteindelijk bij vriendschap. “Ik stelde me te veel de vraag of ze zou kunnen samenleven met een boer die heel hard werkt. Ik heb eigenlijk een conclusie in haar plaats gemaakt”, geeft Thomas toe.

Niet voor publicatie: