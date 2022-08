Cupido schiet raak in ‘B&B Zoekt Lief’

In een turbulente slotweek van ‘B&B Zoekt Lief’, van maandag 8 augustus tot en met donderdag 11 augustus bij VTM 2, hakken de B&B-uitbaters - soms ingewikkelde - liefdesknopen door. Daarbij helpt Cupido duidelijk een flink handje. Hoewel er tranen vloeien, worden er ook drie smoorverliefde koppels gevormd. Daarvan zijn twee koppels nog steeds heel gelukkig samen.

In de B&B van Isabel schoot cupido laat, maar raak. Isabels eerste drie vrijgezellen deden de vlinders niet fladderen, maar haar laatste gast Ivor deed dat wel. De vonken werden kort voor het beslissingsmoment vuur, tijdens een romantische rit te paard. Isabel toonde dan ook geen greintje twijfel toen ze haar keuze tussen de flamboyante Maurice en de nuchtere Ivor moest maken: Ivor mocht nog wat langer blijven. En blijven deed hij. Isabel en Ivor zijn nog steeds een gelukkig koppel. Hij reist zo vaak hij kan af naar Frankrijk om ‘zijn Isabel’ te bezoeken.

Ook B&B-uitbater Marc kon zijn liefde voor Lisette niet meer verstoppen en vond in haar zijn droomvrouw. Om de liefde te vieren boekte het kersverse en smoorverliefde koppel meteen een romantisch weekendje weg. Dat werd de start van een prachtig liefdesavontuur, want Marc en Lisette zijn nog altijd gelukkig samen. Lisette hoopt in de toekomst definitief naar Frankrijk te emigreren.

B&B-uitbater Dirk maakte éindelijk de move waar Regine zo lang op hoopte: hij vroeg haar mee op een romantische date mét overnachting en maakte duidelijk dat hij zijn hart aan haar verloren heeft. De liefde tussen het gelukkige koppel laaide hoog op, maar het sprookje mocht niet blijven duren. Dirk en Regine gingen na enkele maanden elk hun eigen weg Ze zien elkaar wel nog geregeld als goede vrienden.

B&B-uitbaatster Kaylee stond voor een luxeprobleem: ze voelde zowel een klik met de sympathieke Sander als met bad boy Gillian, en kon maar moeilijk een keuze maken. Op het allerlaatste nippertje koos ze toch voluit voor Sander. Maar was dat misschien toch een foute keuze? Uiteindelijk bleef de grote liefde tussen de twee uit.

Geen vlinders in de B&B van Arno. De klik die hij met beide dames voelde, ging niet verder dan het vriendschappelijke. Hij besloot daarom om geen keuze te maken. Dat kwam hard aan bij Daphne, die tot over haar oren verliefd werd op de B&B-uitbater en in tranen uitbarstte. Arno is nog steeds vrijgezel.

Ook Nicolas houdt geen lief over aan zijn liefdesavontuur. Net als Arno besloot hij geen keuze te maken. Naar eigen zeggen kreeg zijn zelfvertrouwen dankzij zijn deelname aan B&B Zoekt Lief wel een enorme boost.

