Cupido An Lemmens zoekt de liefde voor Vlaamse B&B-uitbaters onder de zon in nieuw seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’

Op hol geslagen vlinders, diepe verlangens maar soms ook onbeantwoorde liefde. In het nieuwe seizoen van ‘B&B Zoekt Lief’ stappen zes singles deze zomer in de liefdessoap van hun leven. B&B-eigenaars Sandra (40, Turkije), Nele (57, Brazilië), Mabel (59, Frankrijk), Alicia (26, Portugal), Frank (63, Frankrijk) en Wim (42, Spanje) wonen op de meest idyllische plekken over de hele wereld en doen er alles aan om hun gasten een onvergetelijk verblijf te bieden.

Er ontbreekt alleen nog één ding om van hun buitenlands avontuur een echt sprookje te maken: een soulmate. Die perfecte partner hoopt An Lemmens voor hen te vinden. Dit seizoen reist ze als matchmaker van dienst niet alleen naar Frankrijk, maar ook naar andere verre bestemmingen om de deelnemers te ondersteunen in hun zoektocht naar ware liefde. Wordt het een zomer vol grenzeloze romantiek of blijven de uitbaters alleen achter?

An Lemmens: "Ik beloof deze zomer een heerlijke rollercoaster van emoties, vlinders en onverwachte wendingen in 'B&B Zoekt Lief'. Alweer bewijst dit seizoen dat liefde echt geen grenzen kent en dat de meest magische connecties kunnen ontstaan op de meest onverwachte plaatsen. Ik ben doorheen mijn reis op de meest sprookjesachtige en tropische plaatsen ter wereld geweest en maakte kennis met stuk voor stuk toffe B&B-uitbaters. Bovendien was het heerlijk om getuige te zijn van hun bijzondere ontmoetingen en om een rol te mogen spelen in het creëren van gelukkige liefdesverhalen. Bereid je voor op een zomer vol romantiek, passie en verrassingen in 'B&B Zoekt Lief'!"

Deze zomer openen zes B&B-eigenaren de deuren en misschien ook wel hun hart voor de liefde. Elk krijgen ze vier vrijgezellen over de vloer. Onder een stralende zon leren ze elkaar kennen, kan en mag er vrijuit geflirt worden en krijgen de kandidaten ook een voorproefje van wat er nodig is om een drukke B&B te runnen. Net zoals in de B&B, hebben de uitbaters de touwtjes in handen. Ze mogen zelf en op elk moment beslissen wie mag blijven en wie er hun paradijs moet verlaten. Want uiteindelijk is er maar één vacature vrij voor de ware liefde. De realityreeks toont de ups en downs van het daten vol oprechte emoties, hilarische momenten, verrassende wendingen, openhartige gesprekken, intense twijfels en af en toe een traan. En dit alles in een zomerse en betoverende setting. Wie zal zijn of haar soulmate vinden en voor onbepaalde tijd inchecken in de B&B?

Bekijk hier de eerste beelden uit het nieuwe seizoen:

Deze zes mannen en vrouwen storten zich dit seizoen op de zoektocht naar ware liefde:

Alicia (26) - Quinta Luz do Sol (Portugal)

Toen Alicia als tiener naar Portugal reisde, werd ze verliefd op het land en besloot ze dat ze er ooit zou wonen. In 2020 was het zover: Alicia verhuisde naar de Algarve en opende de B&B Quinta Luz do Sol. Alicia is een jonge, enthousiaste vrouw die weet wat ze wil. Ze is nu 2 jaar single en helemaal klaar voor een nieuwe liefde. Positieve, ruimdenkende mannen hebben een streepje voor.

Frank (63) - La Forêt de Maronne (Frankrijk)

Na een 25-jarige carrière in de petrochemische industrie, botste Frank tijdens een motorrit door de Franse Alpen op gastenverblijf La Forêt de Maronne. Als B&B-uitbater én hobbykok verwent hij er nu al 15 jaar met veel passie zijn gasten. Hij heeft er alles wat zijn hart begeert. Behalve… een vrouw. Frank is op zoek naar een partner die alles met hem wil delen. Een elegante dame die ook zonder verpinken met hem de bossen intrekt om te kamperen.

Wim (42) – Finca Guillermo (Spanje)

Wim houdt van reizen en toerisme. Na een loopbaan in de voedingssector, zette hij vorig jaar alles op alles voor de opstart van zijn B&B Finca Guillermo in het zonnige Spaanse Murcia. Wim is een harde werker die zijn dromen najaagt. Nu zijn B&B klaar is, is hij ook klaar voor een nieuwe liefde. Daarom is hij op zoek naar een vrouw die van zonnige avonturen houdt en haar schouders mee onder zijn Spaanse droom wil zetten.

Sandra (40) – Conny’s By Sandra (Turkije)

Sandra kreeg al op jonge leeftijd de reismicrobe te pakken. Na haar studies trok ze als medewerker van een grote reisorganisatie de wereld rond. Uiteindelijk bleef ze plakken in Turkije, waar ze intussen al 14 jaar woont. Ze baat er het gastenverblijf Conny’s by Sandra uit. Een actieve man die weet wat hij wil in het leven zou haar buitenlands avontuur compleet kunnen maken.

Nele (57) - B&B Pousada Tānara (Brazilië)

De ouders van Nele woonden jarenlang in Argentinië. In 1963 keerden ze terug naar België, maar niet zonder hun Zuid Amerikaanse-platencollectie. Nele groeide op met de Bossa Nova-muziek en werd verliefd op Brazilië. Fast forward naar 2022: Nele woont al bijna 13 jaar in haar droomland en baat er in het surfdorp Itacaré een B&B uit. Ze heeft alles wat haar hart begeert, behalve een man. Graag eentje die oprecht en sportief is. Want om Nele bij te kunnen houden, heb je een goede conditie nodig.

Mabel (59) - MaBelle Rêve (Frankrijk)

Na een 26-jarige carrière als zelfstandig consulent, besloot Mabel haar kinderdroom waar te maken. Twee jaar geleden verhuisde ze naar Zuid-Frankrijk en opende er de Bed and Breakfast MaBelle Rêve. Het gastenverblijf staat pal in de natuur en vormt een oase van rust. Mabel is een zelfstandige vrouw die van aanpakken weet. Ze is op zoek naar een eerlijke en trouwe man, die van knuffelen houdt.

