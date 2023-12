Cultuurshock of elektroshock? De Goorissen zijn helemaal ‘opgeladen’ voor hun expeditie in Japan

Konnichiwa! Voor zijn vijftigste verjaardag kreeg Sam Gooris van “zijn vrouwke” een reis naar zijn ultieme droombestemming cadeau. 9640 kilometer later halen de Goorissen hun beste Japans boven, trekken ze een kimono aan en eten ze enkel nog met stokjes. In ‘Expeditie Gooris in Japan’, vanaf maandag 8 januari bij VTM 2, doorkruisen Sam, Kenji, Kelly en Shania namelijk het land van de rijzende zon, futuristische snufjes en sushi.

Sam Gooris krijgt in Japan af te rekenen met een cultuurshock. Of eerder, met een elektroshock. Bekijk de eerste beelden van Expeditie Gooris in Japan hier:

Onder de professionele begeleiding van reisleidster Kelly dompelen de Goorissen zich helemaal onder in de Japanse cultuur en gewoonten. De hypermoderne supersteden, adembenemende natuur en eeuwenoude tradities van het land doen de monden van Kelly, Keni, Shania en Sam meer dan eens openvallen. Van karten doorheen het drukke centrum van Tokio en lunchen met robots, tot sumoworstelen en een bezoek aan boeddhistische tempels en monniken. Tijdens de fascinerende roadtrip onthult elke bocht een nieuw avontuur. Maar de 1100 km lange reis is ook doorspekt met herkenbaar en hilarisch familiegekibbel, liefdevolle gezinsmomenten en tranen van het lachen - die rijkelijk vloeien wanneer Sam weer eens een (stroom)stoot uithaalt. Rak!

Sam: “Ik heb er altijd van gedroomd Japan te bezoeken. Ik ben dan ook héél blij met het verjaardagscadeau van “mijn vrouwke”. Al sloeg de paniek toch lichtjes toe toen we in Tokio aankwamen. Ik had al snel in het snotje dat we maar weinig Japanners zouden tegenkomen die Engels verstaan. En dat Japans is Chinees voor mij.” Kenji: “Japan stond ook heel hoog op mijn bucketlist. Ik ben gefascineerd door de bijzondere cultuur van het land. Ik ben fan van anime, eet graag Japans en ben super nieuwsgierig naar al die futuristische snufjes”. “Ik wist niet zoveel over Japan”, bekent Shania. “Maar ik eet heel graag sushi, dus was meteen verkocht”. Kelly: "Van Amerika naar Japan, dat is van het ene naar het andere uiterste. Maar ook nu hebben we ons ontzettend geamuseerd en enorm genoten van de kostbare quality time met ons gezin.”

