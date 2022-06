Eerste irritaties borrelen op in een nieuwe week van B&B Zoekt Lief

In een nieuwe week van B&B zoekt lief, van maandag 27 juni tot en met donderdag 30 juni om 20u00 bij VTM 2, gaat het er in sommige B&B’s gezellig aan toe. In andere B&B’s is de spanning dan weer te snijden.

An Lemmens helpt deze week B&B-uitbater Nicolas aan een lief. Hij runt samen met zijn familie een immens kasteeldomein in de Franse Champagnestreek. De ietwat verlegen en timide Nicolas krijgt de vlotte Shana op bezoek. De Limburgse charmes van Shana brengen Nicolas al snel van slag. En ook de papa van Nicolas lijkt onder de indruk van Shana….

Regine krijgt in de B&B van Dirk gezelschap van een tweede vrijgezel. “Imponerend, imposant en nadrukkelijk aanwezig”, zo wordt Katia door B&B-uitbater Marc beschreven. Het klikt tussen de dames en in tijdens gezellige babbels is geen enkel onderwerp is taboe, wat weleens voor rode oortjes bij Dirk zorgt…

B&B-uitbater Isabel legt er dan weer de zweep op en zet haar twee vrijgezellen stevig aan het werk: “ge zijt hier niet op vakantie hé, er moet ook gewerkt worden.” Dat doet bij vrijgezel Filip de irritaties opborrelen. Komt het tot een eerste aanvaring in B&B Zoekt Lief?

Bekijk de preview hier:

In de B&B van Marc groeit er bij vrijgezel Petra “een rupsje” voor haar gastheer. Maar voor deze tot een vlinder kan uitgroeien, staat plots de Limburgse vrijgezel Annika voor de deur. Petra blijft onthutst achter na het onverwachte bezoek. Laat ze zich buitenspel zetten?

