Code van Coppens zorgt voor een laagje sneeuw op Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag of niet: Jeroen Meus laat op zondag 1 januari de kookpotten even voor wat ze zijn en trekt samen met Peter Vanlaet naar de Himalaya. De Code van Coppens-versie dan toch, waardoor Mathias en Staf met hun nieuwe escape room dan toch voor een laagje sneeuw zorgen op Nieuwjaarsdag. De ijzige koude, ondergesneeuwde lichaamsresten van alweer een overleden alpinist en een quasi onbeklimbare berg zijn maar enkele van de ingrediënten die ook op het Nieuwjaarsmenu van het andere bekende duo staan: Nora Gharib en Gers Pardoel.

Hoeveel elektroshocks kan een mens eigenlijk aan, vraagt Nora zich af wanneer haar partner-in-crime Gers geen medelijden lijkt te kennen? Lieven Scheire geeft wetenschappelijke en misschien lichtjes sadistische toelichting in de Code van Coppens-studio.

Nog nooit was teamwork zo belangrijk als tijdens de levensgevaarlijke beklimming van de Mount Everest. Scheren de deelnemers hoge toppen? Lopen ze met open ogen in de val van de yeti? Of vriezen ze dood en is een ijsgrot het eindstation van Jeroen, Peter, Nora en Gers? Je ontdekt het op Nieuwjaarsdag, om 20u35 bij VTM en op VTM GO.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Code van Coppens Unlocked: wegens succes verlengd tot en met 25 februari

​Liefhebbers van het tv-programma kunnen zich sinds enkele weken ook zelf, in real life, wagen aan de raadsels van Mathias en Staf in Code van Coppens Unlocked. Wegens succes worden de escape rooms in de Stadsfeestzaal in Antwerpen nog eens verlengd tot en met 25 februari. Meer info op www.codevancoppens.be .