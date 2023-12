Code van Coppens Unlocked 2 opent de deuren met twee gloednieuwe escaperooms

Na het grote succes van vorig jaar met meer dan 30.000 bezoekers, kunnen fans van het populaire VTM-programma Code van Coppens zich vanaf vrijdag 22 december opnieuw in real life wagen aan de complexe raadsels van de broertjes Coppens in Code van Coppens Unlocked 2. Staf en Mathias hebben hun doldwaze ideeën tot leven gebracht in twee gloednieuwe escaperooms in de Stadsfeestzaal van Antwerpen. Wie slaagt erin de code te ‘unlocken’?

Bekijk hier de teaser:

Codekrakers hebben de keuze uit twee escaperooms: Alpha en Omega, elk met 5 splinternieuwe kamers die de teams moeten doorlopen. Elke kamer heeft zijn eigen thema dat gebaseerd is op een aflevering van de Code van Coppens. Van ‘De Visserij’ naar ‘De Middeleeuwen’ en van de ‘Himalaya-kamer’ naar ‘De Cinema’. Met behulp van verborgen tips, aanwijzingen en opdrachten moeten deelnemers de code kraken om telkens de volgende kamer te unlocken. Al zou het geen spel van de broertjes Coppens zijn zonder enkele verrassende twists… Wie is oplettend genoeg om ze te overwinnen?

Code van Coppens Unlocked 2 is geopend van vrijdag 22 december tot zaterdag 17 februari. Meer info over de openingsuren tijdens en na de kerstvakantie is te vinden op www.codevancoppens.be . Bedrijven kunnen ook à la carte reserveren voor teambuildings. Wie het ontcijferen van de raadsels liever aan zich voorbij laat gaan of na het kraken van zijn hersenen nood heeft aan een hapje en drankje, kan terecht in Brasserie Alchemie.

