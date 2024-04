Coaches trappen voor het eerst met ongelijke wapens de liveshows van The Voice van Vlaanderen af

Na tien weken en drie spannende rondes blijven alleen de allerstrafste stemmen over in The Voice van Vlaanderen. Met hen trappen coaches Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster, Mathieu Terryn én vijfde coach Laura Tesoro nu vrijdag 5 april de allereerste liveshow af. Alleen verschijnen de coaches voor het eerst niet meer met gelijke wapens aan de start. Mathieu wist in de Cross Battles maar liefst vijf (!) van de zes duels te winnen en begint dus comfortabel, met een zo goed als voltallig team, aan de liveshows. Natalia en Jan hielden elk twee poulains over, Koen kan rekenen op drie talenten, net zoals vijfde coach Laura. Verschijnt Mathieu zo met een groot voordeel aan de start of niet? Na vier ultraspannende liveshows kan er maar één de winnaar en dé Voice van Vlaanderen 2024 zijn.

In The Voice Comeback Stage op VTM GO sprokkelde coach Laura de voorbije weken kandidaten voor haar eigen team die niet werden meegenomen door de andere vier coaches. Zo viel kandidaat Nicole bijvoorbeeld af tijdens de Blind Auditions, maar staat zij dankzij Laura toch in de eerste liveshow. Christophe werd gered in de Cross Battles en voor Lucas was de verrassing compleet toen hij deze week op Qmusic het laatste liveshowticket te pakken kreeg. Hoe brengen haar drie kandidaten het er vanaf op het grote podium?

In de liveshows krijgt de kijker evenveel inspraak als de coaches. De kandidaten zingen per team een gloednieuwe song. Nadien kiest de coach meteen één kandidaat die rechtstreeks doorstoot naar de volgende liveshow. Wanneer op het einde van de show alle teams aan bod zijn geweest, bepaalt het publiek welke vijf van de tien overgebleven kandidaten doorgaan. Stemmen kan gratis via vtm.be of via sms naar 6677.

TEAM NATALIA

Sandy (18, Huizingen)

Selina (22, Zulte)

TEAM KOEN

Peter (28, De Pinte)

Wout (24, Aalter)

Kobe (23, Oosterzele)

TEAM JAN

Xerxes (30, Herent)

Kevin (25, Landen)

TEAM MATHIEU

​Marthe (18, Aalst)

Liene (19, Kortessem)

Paak (22, Tervuren)

Mette-Marie (18, Averbode)

Laurens (25, Gent)

TEAM LAURA

​Nicole (20, Temse)

Christophe (42, Roeselare)

Lucas (16, Oostkamp)

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.