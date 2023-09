Coaches Pommelien Thijs, Coely, Laura Tesoro en Metejoor strijden om het grootste kleine zangtalent in The Voice Kids

Gouden coaches in combinatie met de kleinste, grootste toptalenten. Vanaf morgen, vrijdag 15 augustus om 20u35 bij VTM, openen coaches Pommelien Thijs, Coely, Laura Tesoro en Metejoor de jacht op jong talent in The Voice Kids. Ook dit seizoen staat er weer heel wat indrukwekkend talent op het podium. Negenjarigen die loepzuiver zingen, kinderen die zichzelf begeleiden op de piano als echte pro’s en vocale uithalen die zelfs de coaches ademloos achterlaten. De coaches krijgen 5 blind auditions om de beste zangpareltjes voor hun team te scoren. En ook dit seizoen kunnen ze elkaar dwarszitten en saboteren. Wie is de collega-coaches te slim af en zet de ‘superblock’ op het juiste moment in? Welk talent weet te overtuigen met alleen zijn of haar stem? En wie gaat ervandoor met een studiebeurs ter waarde van maar liefst 10.000 euro?

De coaches trappen de Blind Auditions af met een knallende mash-up. Daarna is de beurt aan de kids om alles te geven en een ticketje voor de Knock-Outs te verzilveren. Coach Laura is alvast helemaal onder de indruk van het jonge talent dat achter de micro kruipt. “Al die kids hebben echt stijl! Toen ikzelf auditie deed, droeg ik laarzen, een skinny jeans en een oversized hemd”, lacht ze. Maar naast 'stijl' maken de jonge talenten vooral indruk met hun stem, zo ook kandidaat Ella (14, West-Vlaanderen). Ze zingt al heel haar leven, speelt piano, wilde vroeger meedoen aan K3-shows en is een grote dierenliefhebber. “Als ik verdrietig ben, ga ik naar de paarden. Vorig jaar werd ik gepest en begon ik mezelf te haten. Maar nu zit ik op een nieuwe school en heb ik goede vriendinnen die er voor me zijn.” Ze waagt haar kans met No Time To Die, een aartsmoeilijk nummer van Billie Eilish. “Je hebt een engelenstem, zo zuiver. Ik heb er geen woorden voor”, klinkt het bij Coely. Ook Pommelien is enthousiast: “Ik hoop dat dit het begin is van een prachtige zangcarrière voor jou.” Welke coach gaat er met deze veelbelovende eerste vierdraaier aan de haal?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Dit seizoen schitteren Aaron Blommaert en Nora Gharib als gloednieuwe hosts op en naast het podium. Met tonnen enthousiasme, de nodige peptalks en een vleugje humor begeleiden ze de jonge talenten doorheen hun muzikale avontuur. “Ik heb zoveel vragen!”, klinkt het bij Nora, “Wie heeft er eigenlijk meer stress: onze talenten of hun ouders? Welk nummer gaan ze zingen en waarom?”. Ze gaan op zoek naar antwoorden en zetten zo het persoonlijke verhaal van deze jonge talenten in de spotlights.

Deze talenten zingen de pannen van het dak in de eerste Blind Auditions:

Senta (14, Vlaams-Brabant) is al van kinds af aan bezig met zingen en dansen. Ze wil de coaches overtuigen met haar versie van Valerie van Amy Winehouse.

Estee (11, Oost-Vlaanderen) deelt haar liefde voor zang en muziek met haar mama en oma. Ze waagt haar kans met Rhythm Inside van Loïc Nottet.

Milà (13, Antwerpen) is gek op dieren én zingen. Ze brengt Nee Oh Nee van Like Me, een nummer dat coach Pommelien bekend in de oren klinkt.

Marlies (14, Oost-Vlaanderen) haar eerste woordje was ‘gitaar’. Ze komt uit een muzikaal nest, zit in de kunsthumaniora en speelt viool. Ze houdt van 'glam rock-geïnspireerde' outfits en brengt Goodbye Yellow Brick Road van Elton John.

Marieke (14, Antwerpen) is al een tijd bezig met muziek en schrijft haar eigen nummers. Voor haar auditie brengt ze I See Red van Everybody Loves An Outlaw.

Sid (13, Limburg) deed een paar jaar geleden ook mee aan The Voice Kids. Toen zong hij in het Nederlands, maar nu waagt hij zijn kans met Million Eyes van Loïc Nottet.

Aurora (12, Oost-Vlaanderen) houdt ervan om samen met haar papa, die meedeed aan de soundmixshow in 1997, te zingen in hun Italiaans restaurant in Kortrijk. Stoot ze door met Always Remember Us This Way van Lady Gaga?

Lize (13, Antwerpen) wordt verrast met een ticketje voor The Voice Kids in het shoppingcenter. Met Hopelessly Devoted To You van Olivia Newton-John wil ze iedereen doen draaien.

Sam (15, Vlaams-Brabant) droomt ervan om popartiest te worden, net als haar grote idool CAMILLE. Ze wil de coaches ontroeren met People Help The People van Birdy.

Milo (14, Vlaams-Brabant) steelt de show met Laat Ons Een Bloem van Louis Neefs. “Ik ben blij dat ik ondanks mijn beperkingen toch mee mag doen aan de blinds. Ik voel me heel vrij op het podium en wil gaan voor mijn droom”, vertelt Milo.

