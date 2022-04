Coaches Duncan Laurence en Metejoor in tranen tijdens eerste Knockouts van The Voice Kids

Na vijf weken Blind Auditions - die wekelijks goed waren voor gemiddeld meer dan 1 miljoen kijkers en een marktaandeel van 44% (VVA 18-54) - hebben coaches Laura Tesoro, Duncan Laurence, K3 en Metejoor elk een team vol aanstormend zangtalent samengesteld. Van dat groepje mag iedere coach slechts vier kandidaten meenemen naar de halve finale, dus starten nu vrijdag 29 april om 20u35 de gevreesde Knockouts. Koen Wauters neemt vanaf dan de rol van presentrice An Lemmens over, die geniet van haar moederschapsverlof. Het belooft een pittige strijd te worden, waarbij onmogelijke keuzes moeten worden gemaakt. “Elk team moet 8 kandidaten naar huis sturen. Dit is wel een heel heavy ronde”, klinkt het bij team K3. En dat beseft ook coach Duncan Laurence die het emotioneel moeilijk krijgt wanneer hij voor het eerst voor een hartverscheurende keuze komt te staan…

Duncan zet vrijdag toppers Noor (14, Deinze), Lina (13, Linter) en Sofian (14, Oostakker) bij elkaar voor dé power-knockout van de avond. “Het zijn alle drie vechters op het podium dus we hebben ook drie powersongs gekozen”, vertelt coach Duncan. Noor houdt van 80’s-muziek en wordt uitgedaagd met Ain’t Nobody van Chaka Khan. Sofian mag de show stelen met What About Us van P!nk en Lina toont haar enorme register met Almost Is Never Enough van Ariana Grande. De straffe knockout ontroert Duncan en stelt hem voor een aartsmoeilijke keuze tot tranen toe…

Ook de Knockout van team Metejoor met Benne (13, Heldergem), Romy (13, Brasschaat) en Zita (14, Genk) zorgt voor een emotionele rollercoaster. “Ze hebben allemaal iets unieks in hun stem. Er gaan in heel Vlaanderen traantjes vloeien en bij mij sowieso ook”, voorspelt coach Metejoor. De drie zangtalenten brengen alledrie een ballad, al heeft die van Zita wel een heel speciale betekenis: “Mijn opa is pas gestorven en ik heb dit nummer gezongen op zijn begrafenis. Ik hoop dat ik het emotioneel ga aankunnen op het podium.” Met Dancing In The Sky van Dani and Lizzy brengt ze een eerbetoon aan haar opa. Romy zingt ‘K Heb Je Lief in de versie van Free Souffriau en Benne brengt Bad Habits van Ed Sheeran.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Ook deze knockouts komen aan bod:

Knockout Team Metejoor:

Tweeling Lena & Sien (10, Wervik) zetten de studio in vuur en vlam met Girl On Fire van Alicia Keys.

De zachte Cara (14, Heusden-Zolder) laat zich horen met de ballad You Broke Me First van Tate McRae.

Marie-Émilie (12, Genval) zingt Ain’t No Way van haar allergrootste idool Aretha Franklin.

Knockout Team Laura:

Lena (14, Maasmechelen) blijft in de jazzy sfeer met Moon River van Nieka Moss.

Lize (14, Antwerpen) ruilt deze keer het Frans in voor het Engels met You Know I’m No Good van Amy Winehouse.

Jools (14, Aartselaar) pakt uit met Sign Of The Times van Harry Styles.

Knockout Team K3:

Elise (8, Wingene) bouwt een feestje met Watermelon Sugar van Harry Styles.

De kleine Juliette (9, Haacht) steekt de hit Dusk Till Dawn van Zayn in een geheel eigen jasje.

Lars (10, Herselt) wist als enige jongen een plekje in het team van K3 te bemachtigen en brengt Adore You van Harry Styles.

Niet voor publicatie: