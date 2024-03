Coaches dagen voor het eerst elkáár uit in splinternieuwe, maar meedogenloze ronde in The Voice van Vlaanderen: de Cross Battles

Onvoorspelbaar en ultraspannend, maar ook bikkelhard en meedogenloos: dat zijn de Cross Battles, de splinternieuwe ronde in The Voice van Vlaanderen. De komende twee weken worden de teams van coaches Natalia, Koen, Mathieu, Jan en vijfde coach Laura verder uitgedund tot er slechts 15 powerstemmen overblijven voor de liveshows. In de Cross Battles dagen de coaches voor het eerst in de Voice-geschiedenis elkáár uit en moeten ze hun beste tactiek en inschattingsvermogen bovenhalen om de juiste kandidaten tegenover elkaar te zetten. Bovendien bepalen ze niet langer zélf wie doorstoot naar de liveshows. “Door de Cross Battles wordt het spel harder gespeeld dan ooit”, beseft ancien Koen. De strijd voor een plek in de liveshows is officieel geopend.

De inzet in de Cross Battles is torenhoog, want voor de kandidaten is het alles of niets. Een ticket voor de liveshows of een ticket naar huis. Ze strijden niet langer binnen hun eigen team, maar wel tegen hun concullega’s uit de andere teams. De coaches dagen om de beurt een andere coach uit en bepalen per Cross Battle zelf welke kandidaat ze naar voor schuiven. Tactisch denken, de concurrentie juist inschatten en alles in de weegschaal leggen is dus een must. De kandidaten uit beide teams staan vervolgens elk met een eigen song in de arena, waar ze het tegen elkaar opnemen. Nadien is het bang afwachten, want de coaches bepalen niet langer zelf wie van hun eigen team doorstoot naar de liveshows. Dat lot ligt in de handen van de twee niet-battelende coaches en een muzikale jury van mensen die professioneel of in hun vrije tijd met muziek bezig zijn. Onder hen ook enkele bekende gezichten zoals Coely, Billie Leyers en Berre. De Cross Battles kunnen weleens voor verrassingen zorgen. Het is namelijk niet onmogelijk dat een coach met zijn voltallige team doorstoot naar de liveshows of … zijn talenten één voor één naar huis ziet gaan.

Bekijk de preview hier:

Lucas (Oostkamp) zingt Samson van Regina Spektor

Sofie (Hasselt) zingt What’s A Woman van Vaya Con Dios

Wout (Aalter) zingt Escapism. van RAYE

Dmytro (Antwerpen) zingt High And Dry van Radiohead

Selina (Zulte) zingt Vampire van Olivia Rodrigo

Marthe (Aalst) zingt Don’t You Remember van Adele

Marouane (Gent) zingt Wrecking Ball van Miley Cyrus

Yasmine (Brecht) zingt Plastic Hearts van Miley Cyrus

Liene (Kortessem) zingt Take Me To Church van Hozier

Tim (Gent) zingt Wanted Dead Or Alive van Bon Jovi

Xerxes (Herent) zingt That’s Life van Frank Sinatra

Peter (De Pinte) zingt Shooting Star van Air Traffic

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode:

​<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/433470?auto_mute=true&auto_play=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>