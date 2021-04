Coach Natalia staat voor een hartverscheurende keuze in de derde Knockouts

Nu vrijdag 9 april om 20.40 bij VTM delen opnieuw 16 kandidaten muzikale meppen uit tijdens de derde Knockouts van The Voice van Vlaanderen. Coach Natalia is trots op haar super gevarieerde team: “We hebben Italiaans, Spaans, Nigeriaans, Ghanees, Congolees, Servisch, Hollands en Belgisch. Dat is toch de max!”, vertelt ze. Tijdens de repetities daagt ze haar team uit om meer uit hun schulp te kruipen. “Ze moeten het voelen en er vuur in steken.” En daar slagen haar kandidaten blijkbaar net iets té goed in want na de knockouts staat coach Natalia voor een hartverscheurende keuze: “Dit is vocaal gezien een heel hoogstaand groepje!”

Hoewel Natalia vooral girlpower naar voren schuift, zorgt Niels voor een knockout boordevol testosteron. Tourist LeMC zet dan weer zijn ‘powerstemmen’ samen en heeft het moeilijk om een keuze te maken. Dit is iets waar coach Koen volledig kan inkomen: “Dit is het beste trio dat team Tourist al op het podium heeft neergezet.” Zelf zet hij een trio samen dat zich volgens hem wat meer mag intomen op het podium: “Less is more!”, klinkt het. Op de MIA’s krijgen de kandidaten van team Koen op de valreep nog een gouden tip van muziekicoon Willy Sommers: “Probeer naar buiten te komen met sterke nummers!”

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Niet alleen voor de coaches is het zweten wanneer ze een keuze moeten maken. Ook op de hotseats waar momenteel Nisrine voor Team Tourist, Tim voor Team Natalia en Reinier voor Team Niels zitten, stijgt de temperatuur na elke knockout. Op de hotseat van coach Koen daarentegen blijft het verdacht rustig want die is nog steeds leeg… “Ik zet er pas iemand op als ik het écht de moeite waard vind. Ik moet het voelen”, klinkt het. Kan één van de kandidaten hem deze week overtuigen om op de stealknop te duwen?

Kijkers kunnen op vrijdag 9 april om 22.30 genieten van een nieuwe aflevering van ‘The Voice Comeback Stage’ op VTM GO waarin het volledige traject van vijfde coach Laura Tesoro te zien is.

Knockout 1: Team Natalia

Alessia (20, Paal): ‘Skinny Love’ van Birdy

Grace (18, Sint-Niklaas): ‘Lately’ van Stevie Wonder

Celina (30, Vilvoorde): ‘Indomable’ van Lorena Gómez

Knockout 2: Team Tourist LeMC

Jamil (21, Ninove): ‘Everything I Wanted’ van Billie Eilish

Gwen (25, Arendonk): ‘Gun In My Hand’ van Dorothy

Helena (26, Deinze): ‘Killing Me Softly With His Song’ van Fugees

Knockout 3: Team Natalia

Edison (25, Deurne): ‘Never Gonna Give You Up’ van Scary Pockets ft Reeve Carney

Marysé & Isabeau (18, Kinrooi): ‘Eyes Off You’ van Prettymuch

Yvette (21, Gent): ‘Doo-Wop (That Thing)’ van Lauren Hill

Knockout 4: Team Niels

Adil (37, Zonhoven): ‘Let Her Go’ van The Passenger

Tobe (18, Tielt): ‘Million Reasons’ van Lady Gaga

Jonas (36, Erpe Mere): ‘You’ve Got To Hide Your Love Away’ van The Beatles

Knockout 5: Team Koen

Aurora (22, Sint-Niklaas): ‘Cryin’ van Aerosmith

Robin (19, Lier): ‘Please Don’t Say You Love Me’ van Gabrielle Aplin

Daniela (28, Borgerhout): ‘One Day’ van Paolo Nutini

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be.

Uitgebreid fotomateriaal vind je op foto.dpgmedia.be.

De video kan je delen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/214781?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>