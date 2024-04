Christophe uit team Laura wint The Voice van Vlaanderen

De kijker thuis heeft beslist: de 43-jarige Christophe uit Roeselare is de grote winnaar van het negende seizoen van The Voice van Vlaanderen. Na een bijzonder straffe finale, waarin voor het eerst in de geschiedenis enkel nog mannen kans maakten op de eindoverwinning, maakte hij het helemaal waar voor team Laura. De coach uit The Voice Comeback Stage op VTM GO haalde zo haar allereerste overwinning binnen. Christophe haalde het van de drie andere finalisten Kobe, Lucas en Laurens en kreeg van de kijkers thuis de meeste stemmen.

“Onwaarschijnlijk zot hoe dit kan gebeuren! Ik versa het nog altijd niet, maar fantastisch tof. Dankuwel! From the bottom of my heart, dankuwel! Met die 25.000 euro ga ik zeker iets met muziek doen, dat is zeker”, klonk het bij de kersverse winnaar, die een eigen single mag opnemen en naar huis gaat met 25.000 euro.

14 weken geleden zette Christophe zijn eerste stappen op het grote podium van The Voice van Vlaanderen. Hij blies de coaches van hun stoel, werd opgenomen in het team van coach Jan, werd uiteindelijk opgepikt in team Laura en haalde het ten slotte tot in de grote finale. Daarin zong Christophe de pannen van het dak. Zowel met een nieuw solonummer, The Sound of Silence van Disturbed, als de groepssong op Go Your Own Way van Fleetwood Mac en Beautiful Things van Benson Boone als best-of uit zijn Voice-parcours. In de topfinale voegde Christophe daar nog I Don't Wanna Be van Gavin Degraw aan toe. De kijkers kozen uiteindelijk hun grote favoriet en stemden Christophe naar de overwinning. Zo valt het doek over het negende seizoen van The Voice van Vlaanderen.

