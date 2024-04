Christophe, Kobe, Laurens of Lucas: wie wordt The Voice van Vlaanderen?

14 weken geleden zetten ze hun eerste stappen op het grote podium van The Voice van Vlaanderen. Ze bliezen de coaches van hun stoel, werden opgenomen in een hecht team, switchten soms van team, maar haalden het één voor één tot in de grote finale. Nu vrijdag 26 april zijn Christophe, Kobe, Laurens en Lucas aangekomen aan de laatste halte van The Voice van Vlaanderen. Een finale met voor het eerst alleen maar mannelijke finalisten, met twee talenten uit The Voice Comeback Stage op VTM GO en lege teams voor coaches Jan en Natalia. Wie strijkt de overwinning op, mag een single opnemen en krijgt een muzikaal duwtje van 25.000 euro in de rug?

In de finale van The Voice van Vlaanderen gaan Christophe, Kobe, Laurens en Lucas al zeker drie keer het podium op. Eén keer met een volledig nieuw nummer, één keer met een best of-nummer uit hun Voice-parcours en één keer met een groepssong op Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Nadien kiest de kijker thuis zijn twee topfinalisten en stopt het avontuur voor de twee andere talenten met de minste stemmen. De twee topfinalisten zingen in de slotronde nog een volledig nieuw nummer. Wie de meeste stemmen verzamelt via VTM.be of via sms naar 6677 wordt dé Voice van Vlaanderen.

Naast de vier finalisten maken ook twee internationale gasten zich op voor de grote finale van The Voice. De Amerikaanse singer-songwriter én TikTok-sensatie Mark Ambor brengt zijn hit Good To Be en vanuit Ierland komt niemand minder dan Gavin James overgevlogen om zijn meest recente song Heavy te zingen.

Met deze songs strijden de finalisten voor de winst in de spannende finale

TEAM KOEN

Kobe (Oosterzele) zingt al zeker Devil van Shinedown en Don’t Pass Me By van Sean Costello

TEAM MATHIEU

Laurens (Gent) zingt al zeker The Boys of Summer van Don Henley en All Along The Watchtower van Jimi Hendrix

TEAM LAURA

Christophe (Roeselare) zingt al zeker The Sound Of Silence van Disturbed en Beautiful Things van Benson Boone

Lucas (Oostkamp) zingt al zeker Careless Whisper van George Michael en High van Stephen Sanchez

