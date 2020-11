Charlotte Timmers als ‘Kelly’ in nieuw seizoen van De Zonen van Van As

Charlotte Timmers

De Zonen van Van As zijn ‘back in business’ met een gloednieuw seizoen vanaf 15 november, elke zondag om 19.50 bij VTM. Een nieuwe generatie trekt het laken naar zich toe in de firma Van As, met een ultieme tweestrijd tot gevolg. De Vlaamse komedie rond kleine zelfstandigen en grote ego’s scoorde in zijn vorig seizoen gemiddeld 660.000 kijkers en 24.5% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

In het vijfde seizoen tekent de vaste cast, met onder andere Jaak Van Assche, Ben Segers, Peter Thyssen en Carry Goossens in de hoofdrollen, opnieuw present. Daarnaast maken enkele opvallende nieuwkomers en gastrollen hun opwachting. Zo doet Charlotte Timmers, bekend van onder andere ‘Studio Tarara’, haar intrede in de hoofdcast als Kelly, het lief van Kevin Van As (Jonas Van Geel). Ook Gökhan Girginol, die vooral bekend is als Ibi uit ‘Spitsbroers’, zal in meerdere afleveringen te zien zijn in de rol van Bilal, een grappige medewerker. Een andere opvallende blikvanger is Adriaan Van den Hoof, die een gastrol speelt dit seizoen. Naast Adriaan verschijnen ook andere kleppers als Inge Paulussen, Dirk Van Dijck, Ludo Hoogmartens en Tania Van der Sanden in de vijfde reeks.

De kijker mag zich volgens Ben Segers verwachten aan heel wat plottwists: “In deze jaargang ligt de focus van de verhaallijnen weer op de familie Van As. Dick neemt de leiding van het bedrijf over, dat uit zijn voegen begint te barsten, met een ultieme tweestrijd tot gevolg. Ondertussen blijven Frans en het werfpersoneel als vanouds hun eigenzinnige gang gaan.”

De machtsverhoudingen kantelen

Het vijfde seizoen start waar het vorige is geëindigd: De schadeclaim die boven de firma hing is met de hulp van Jean-Jacques (Tom Van Bauwel) opgelost. In seizoen 5 krijgt de volgende generatie - Kevin (Jonas Van Geel), Linde (Rilke Eyckermans) en vooral Dick (Ben Segers) - het voor het zeggen. Dick wordt zaakvoerder en neemt de touwtjes meteen stevig in handen. Maar niet iedereen is daar even blij mee: Herman (Peter Thyssen) voelt zich duidelijk tekort gedaan. Al snel komen de twee heren lijnrecht tegenover elkaar te staan en dat verdeelt ook het bedrijf in twee kampen. Frans aan de zijde van Dick en Herman, die soms wel en soms niet gesteund wordt door Kevin. Ook Linde, Rita (Els Beatse) en Martine (Tania Kloek) zitten tussen deze twee vuren. Bambi (Wouter Bruneel) kiest tenslotte partij voor diegene die hem voor zijn karretje weet te spannen. Al is Bambi niet het scherpste mes in de lade…

De firma begint stevig te groeien onder leiding van Dick: de planning, boekhouding en personeelszaken moeten worden uitgebreid. Kevin zorgt ervoor dat zijn vriendin Kelly (Charlotte Timmers) achter de desk belandt en dat leidt tot extra spanningen. Zelf loopt Kevin er de kantjes vanaf: hij gaat liever golfen met klanten en sluit onderhandse akkoordjes waar hij persoonlijk beter van wordt.

