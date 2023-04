Champignon, Hippo, Raaf of Tovenaar: wie schopt het tot de finale van The Masked Singer en wie wordt voor de eindmeet ontmaskerd?

Ze genieten nog na van twee zotte feestjes in het Sportpaleis, maar op vrijdag 21 april wordt het terug menens voor Champignon, Hippo, Raaf en Tovenaar. De halve finale (!) van The Masked Singer staat immers voor de deur en dat wil zeggen dat de Masked Singers maar beter hun beste beentje kunnen voorzetten. Eén iemand zal namelijk vlak voor de eindmeet nog ontmaskerd worden en de grote finale van volgende week net niet halen. Welke drie figuren zijn de grote favorieten? En wie moet op de valreep zijn of haar identiteit nog prijsgeven? “Het wordt een dik feest”, vat speurder Tine Embrechts het samen.

De halve finale van The Masked Singer belooft dus een knalshow te worden. Champignon, Hippo, Raaf en Tovenaar leggen de lat alweer een stuk hoger en treden twee keer op met een gloednieuwe song. Het resultaat zijn performances om U tegen te zeggen, met meerdere staande ovaties van speurders Tine Embrechts, Kevin Janssens en Julie Van den Steen. Ook de reveal van de nieuwe mystery speurder gaat de geschiedenisboeken van The Masked Singer in. Nadat haar naam al elk seizoen ontelbare keren viel, staat Jens eindelijk oog in oog met… Belle Perez! “Als mensen mij daarover aanspreken speel ik het spelletje gewoon mee”, verklapt Belle. “Ik heb het allemaal heel goed gevolgd, maar ga me vooral laten verrassen door het moment. Ik heb er ontzettend veel zin in en ben zó benieuwd!”

En óf Belle verrast zal worden. De performances van de Masked Singers blazen haar meteen van haar sokken. Zij trekken dan ook alle registers open om een felbegeerde finaleplek op te strijken. Champignon nodigt een kinderkoor mee uit op het podium, Hippo waant zich Beyoncé, Raaf raakt een gevoelige snaar en Tovenaar durft het aan om in het Nederlands te zingen én verkent de hoogste noten op de toonladder met zijn Celine Dion’ke. “Fucking hell, ik ben blown away!”, klinkt het bij Julie na één van de optredens. Toch zal voor één iemand het doek definitief vallen…

Met deze songs hopen de Masked Singers door te stoten naar de grote finale:

Champignon: You Give Love A Bad Name van Bon Jovi & We Are The Champions van Queen

Hippo: Sorry Seems To Be The Hardest Word van Elton John & Love On Top van Beyoncé

Raaf: Strong van London Grammar & Hurts van Emeli Sandé

Tovenaar: Noodgeval van Goldband & It’s All Coming Back To Me Now van Celine Dion