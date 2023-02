Cathy, Stef en Raphaël onthullen als eersten hun identiteit in nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw: Blind Verliefd

Meer dan een half jaar moest Vlaanderen erop wachten: het gezicht van de nieuwe lading boeren in het 15de seizoen van Boer zkt Vrouw. Op zondag 19 februari om 19u55 komen de kijkers eindelijk te weten wie er achter de mysterieuze portretten schuil gaat. Toch wat betreft de 37-jarige Cathy uit Tielt-Winge, de 29-jarige Stef uit Lier en de 26-jarige Raphaël uit Gooik. Op de reveal van de andere twee boeren is het nog een weekje wachten.

In Tielt-Winge is Cathy’s hond Vince voorlopig de enige man in haar leven, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Cathy (37) staat te popelen om haar mannen te ontmoeten. “Ik heb mijn ding al gevonden met de kinderboerderij die ik uitbaat, ben gesetteld,... Nu de missing link nog: de vent van mijn dromen. Ik mis het wel, de liefde. Het mag komen. Mekaar graag zien, kriebels in de buik, kusje hier en daar, samen eten,... Dat nestgevoel, ik ben er wel aan toe. Dit kan day one van een ander leven zijn, ik ben er echt hélemaal klaar voor.” En Cathy heeft geluk, want Dina Tersago verwacht een hele kolonne mannen.

Bekijk hier de preview van Cathy:

In Lier is de joviale melkveeboer Stef (29) zijn eigen liefdesnestje aan het bouwen op de boerderij. “Alleen dacht ik dat dat lief vanzelf zou komen, maar die laat op zich wachten.” Stef vraagt, Dina draait: 40 ravissante vrouwen stappen door de grote poort van het erf en kijken reikhalzend uit naar de reveal van ‘hun’ boer. De spanning is te snijden. En hoe zenuwachtiger de vrouwen worden, hoe rustiger Stef is. Tot het moment nét voor hij oog in oog staat met de massa aanbidsters. Ineens gaat de boer kapot van de stress. Als dat maar goed komt…

Bekijk hier de preview van Stef:

In Gooik staat een bende uitgelaten dames te popelen om het ware gelaat van de stoere hoefsmid Raphaël (26) te ontdekken. “Zijn armen”, “zijn uitstraling”, “zijn motor”, “zijn stoer kantje”,... Raphaël sprak de dames die speciaal voor hem naar Gooik afzakken om tal van redenen aan. Zijn ze nog even enthousiast wanneer hij de stallen binnen komt gereden op zijn tweewieler? Dina hoopt alvast van wel “want zo’n schat van een man verdient een fantastische madam aan zijn zijde. En daar ga ik hem bij helpen”, aldus de matchmaker. “Ik heb wel graag een man wiens ballen zijn ingezakt. Die een beetje pit heeft, snap je?”, laat één van de kandidates zich ontvallen.

Bekijk hier de preview van Raphaël:

Valt Raphaël in de smaak? Kunnen ook Cathy en Stef de hoge verwachtingen van hun dates inlossen? Ontpoppen ze zich tot ware speeddate-pro’s of vallen er gênante stiltes? En welke mannen en vrouwen krijgen een one-way ticket voor de volgende date-dag? Vlinders en jawel, ook al tranen, in aflevering 1 van Boer zkt Vrouw, op zondag 19 februari om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

