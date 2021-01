Wendy Van Wanten voor het eerst samen met kinderen Clément en Estelle op tv in ‘Groeten uit': "Heerlijk om jeugd samen met hen te herbeleven"

Het is feest in Groeten Uit, op dinsdag 26 januari om 20.40, keert Wendy Van Wanten samen met haar man Frans en kinderen Clément en Estelle terug naar 1972. In dat jaar was Wendy nog de 12-jarige Iris Vandekerckhove. Het belooft meteen een feestelijke editie te worden, want Clément blaast tijdens het weekend 20 kaarsjes uit. Andy Peelman en Luc Zeebroek, beter bekend als Kamagurka, vervoegen het feestcomité. Die laatste heeft een poëtische attentie voor de jarige meegebracht: een gedicht dat hij zelf schreef in 1972. “Dit is het beste cadeau dat ik in heel mijn leven heb gehad”, lacht Clément na de voordracht. Al is het voor Frans nog raden naar de ware betekenis achter het gedicht… “Ik versta het nog altijd niet!”

Voor het feestmaal duikt Wendy - die naar eigen zeggen geen keukenprinses is - zelf de keuken in. Ze maakt ‘blinde keuntjes alla Wendy’ of simpelweg gestoofde aardappelen met uien. “Dat is een gerecht uit de oorlog en toen hadden ze nog niet veel hé!”, licht Wendy toe wanneer ze haar lievelingsgerecht op tafel zet. Het brouwsel kan op weinig enthousiasme rekenen van het gezelschap: “Ik moet plots naar een begrafenis of een babyborrel”, lacht Andy Peelman. En ook de jarige Clément is niet overtuigd: “Het leek braaksel met stukjes in.”

Als verjaardagscadeau mag het gezin de verkleedkoffer induiken en carnaval vieren op het schoolpleintje in de buurt. “Als klein meisje was dat het hoogtepunt van mijn schooljaar. Ik herbeleefde dat moment en was er echt door aangedaan.” En dat is niet het enige moment dat Wendy raakt… Tijdens de zondagse picknick heeft ze een speciaal verzoekje. Wendy wil een foto van zichzelf en haar ouders toen ze 12 was overdoen met Estelle, die nu ook exact 12 jaar is. “Ik had het moeilijk maar ik ben zo blij met het resultaat! Het is heerlijk om mijn jeugd te herbeleven met Clément en Estelle.”, vertelt Wendy.

De afleveringen van Groeten Uit zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.