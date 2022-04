Carlo belandt niet alleen in een nieuw gezin maar ook op de spoedafdeling in Welkom in de Familie

Nu woensdag 20 april om 20u35 bij VTM ontvoert Julie Van den Steen brandweerman Carlo (uit Bekkevoort) uit z’n eigen slaapkamer en dropt ze hem in het leven van Star Wars-fan Jonathan. Carlo neemt Jonathans leven over, woont in z’n huis, gaat naar z’n werk en mag ook zijn hobby’s beoefenen. Hoewel Carlo vol zelfvertrouwen vertrekt richting de rugby, komt de intense training na een half uur plots abrupt tot een einde... “We waren begonnen met de tackles en bij de tweede tackle is het fout gelopen. Ik dacht oh nee, dat meen je niet! Ik wou nog verder doen maar ik besefte dat het niet meer ging lukken”, vertelt Carlo.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Doorheen de week moet Carlo zo veel mogelijk details over het leven van Jonathan verzamelen. Wanneer hij zijn twee nieuwe zonen naar school brengt, maakt hij van de gelegenheid gebruik om de kinderen op de rooster te leggen. “Hij probeert echt te wachten op het moment dat wij één foutje maken en iets verklappen over papa zijn uiterlijk en dan is het natuurlijk gedaan”, lacht zoon Staf. Na school krijgt het gezin ook onverwacht bezoek. “Stond er ineens een pippo in een Darth Vader pak voor onze deur”, vertelt Flor. Aan Jonathan om te raden welke BV er in dat pak verstopt zit om zo extra geld in te zamelen voor de groepspot. Wie met die groepspot aan de haal gaat, wordt duidelijk in de finale. Slaagt Carlo erin om de juiste Jonathan uit een line-up van 5 te halen?

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

Bovenstaande preview is over te nemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/298097?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>