CAMILLE zorgt voor Vuurwerk op 30 jaar Familie Feest

“Weet je wat pas echt vuurwerk zal geven? Het 30 jaar Familie Feest in de Lotto Arena! Ik zal er zijn samen met de Familie-cast. Vieren jullie mee?” Dat bericht deelde CAMILLE vanochtend in een bijzondere video. Daarmee kondigt de zangeres, die momenteel tot de populairste van ons land behoort, groot nieuws aan. Ze maakt immers op zaterdag 17 september haar opwachting in de Lotto Arena om er een spetterend verrassingsoptreden te geven voor de duizenden fans die de verjaardag van hun favoriete reeks komen vieren.

Bekijk de video hier:

CAMILLE: “Ik ben heel blij dat ik ben uitgenodigd om enkele liedjes te komen zingen voor de dertigste verjaardag van Familie. Mijn familie is voor mij het allerbelangrijkste in de wereld en verjaardagsfeestjes sla ik nooit af. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien in de Lotto Arena! Het dak gaat eraf! Vuurwerk!”

Het 30 jaar Familie Feest wordt een groot spektakel waarin de cast van Familie de verrassende optredens aan elkaar rijgt. Annie Geeraerts, Aaron Blommaert, Sandrine André, Jo Hens en vele anderen brengen een nostalgische terugblik op de voorbije 30 jaar, aan de hand van humoristische, ontroerende en memorabele live acts. Die worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s van de koning van het Vlaamse levenslied Willy Sommers en revelatie van het moment CAMILLE. Vuurwerk verzekerd! Tickets zijn te verkrijgen op 30jaarfamiliefeest.be.

