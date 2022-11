Camille toont de weg naar haar grote droom en geeft een unieke inkijk in haar leven in ‘Ik Ben Camille’

Ze zingt, danst én acteert. Ze bestormde de hitlijsten met 2 albums. Ze zorgde net voor vuurwerk in 5 uitverkochte Lotto Arena's. Ze was afgelopen zomer niet weg te slaan van de Vlaamse podia. Ze bracht een eigen kledingcollectie uit. Ze won The Masked Singer en schitterde in Liefde voor Muziek. Ze krijgt de hoofdrol in een nieuwe VTM-telenovelle. Dat het hard gaat voor Camille is een understatement van jewelste. De jonge superster maakt haar grote droom waar en toont vanaf zaterdag 12 november in haar allereerste biopic ‘Ik Ben Camille’ bij VTM de weg daar naartoe.

In ‘Ik Ben Camille’ vertelt Camille open en eerlijk over haar leven als superster. “Van toen ik een klein meisje was op papa’s schoot tot wie ik nu geworden ben. Mijn plezier, mijn verdriet en mijn dromen.” In de eerste aflevering volgen de camera’s haar on the road terwijl ze vier optredens op één dag geeft. Ze duiken achter de schermen bij de opnames en fotoshoot voor haar album SOS en videoclipopnames van Geen Tranen Meer Over. ‘Ik Ben Camille’ volgt de popster ook privé, zoals thuis in ‘hotel mama Isabelle en papa Frederik’. “Mijn gevoel voor styling heb ik van mijn mama gekregen, maar mijn muzikaal talent totáál niet”, lacht Camille. “Ze kan echt geen enkele noot juist zingen. Dat heb ik volledig van mijn papa meegekregen.” Niets mooier dus dan thuis samen muziek te maken…

Bekijk de preview hier:

Camille neemt de kijkers ook mee naar haar oude school in Wevelgem, waar juf Madelief haar opwacht. Wanneer ze de leegstaande woning van haar oma Lut bezoekt, die afgelopen zomer overleed, wordt duidelijk dat de plek nog heel wat emoties oproept.

