CAMILLE speelt hoofdrol in nieuwe muzikale VTM-telenovelle

Elke dag stemmen zo’n 400.000 mensen vroeg op de avond af op het liefdesverhaal van Lisa. De VTM-telenovelle scoort zo een ijzersterk marktaandeel van 41,5% en is vooral bij jonge kijkers erg populair. En hoewel het sprookje van Lisa nog niet is uitverteld, heeft VTM al een opvolger in de steigers staan. De zender bereidt namelijk een gloednieuwe, muzikale telenovelle voor met CAMILLE in de hoofdrol. Die splinternieuwe reeks verschijnt in de loop van 2024 op het scherm.

De telenovelle wordt opnieuw een modern sprookje, dat dit keer overgoten wordt met een muzikale saus. De reeks vertelt het verhaal van een bijzonder talentvol meisje met een gouden stem, dat verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen. Hoe hard ze ook droomt van een leven vol zang en muziek. Het hoofdpersonage uit de telenovelle wordt vertolkt door zangeres, actrice én popsensatie van het moment CAMILLE.

CAMILLE: “De combinatie van zingen, dansen en acteren: dat is hoe het sprookje voor mij zo’n drie jaar geleden is begonnen. Dat ik de drie dingen die ik het liefste doe nu opnieuw mag combineren in een nieuw sprookjesverhaal is gewoon geweldig. Zelf hou ik erg veel van het telenovelle-genre. Niets gezelliger dan onder een dekentje meeleven met een romantisch en dromerig verhaal, dat tegelijk spannend en meeslepend is. Ik kijk er enorm naar uit om nu zelf deel uit te maken van dat sprookje en in de huid te kruipen van een jong meisje dat haar dromen wil najagen, zoals ook ik dat heb gedaan.”

Bekijk de videoboodschap van CAMILLE hier:

De opnames van de nieuwe telenovelle starten in 2023 en de uitzendingen volgen in 2024 bij VTM, als opvolger van Lisa. De titel van de reeks en de volledige cast, worden later bekendgemaakt. Productiehuis Heartmade Media zoekt momenteel nog acteurs met ervaring en muzikaal talent. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link .

