CAMILLE ontpopt zich tot gitaarchick met de hit ‘Hey Girl’ van Zornik

Gouden en platina albums, uitverkochte tours, talloze festivals in binnen- en buitenland, setlists vol hitsingles, awards die niet meer op één hand te tellen zijn en onvoorwaardelijke fans. Nu maandag 18 april om 20u35 staat Koen Buyse van Zornik centraal in Liefde voor Muziek en dus worden de gitaren bovengehaald. En dat mag letterlijk genomen worden. CAMILLE laat zich volledig gaan op de hit ‘Hey Girl’ en speelt voor het eerst ooit ook zelf een stukje op de gitaar. “Ik heb speciaal gitaar leren spelen voor dit nummer. Willen jullie mijn gitaar ook allemaal signeren?”, lacht stoere rock chick Camille.

Davina Michelle koos voor de klepper ‘Its So Unreal’ die voor de grote doorbraak van de band zorgde. “Ik heb daaruit opgemaakt dat je je eigen feestje moet bouwen en niet moet luisteren naar wat anderen zeggen”, vertelt Davina. En zo gezegd, zo gedaan. Davina breekt het kot af en maakt niet alleen het podium maar ook de zetel onveilig. Ook Pat Krimson en Loredana van 2 Fabiola zorgen met hun versie van ‘Believe In Me’ voor een verrassing van formaat. Wat lijkt te beginnen als een akoestische versie, draait plots toch heel anders uit…

Zornik zocht als band graag controverse op, zo toverde Koen zich voor de videoclip van ‘Scared Of Yourself’ helemaal om tot vrouw. “Onze platenfirma wilde die clip niet maken dus we dachten ‘fuck it’. We hebben hem helemaal zelf betaald en het was onze goedkoopste, meest succesvolle clip ooit.” Suzan & Freek ruilden de gitaren en drums in voor een akoestische versie die Koen sterk raakt. “Ik heb dit nummer geschreven toen ik niet zo’n gelukkig mens was. Er zit normaal spanning in maar jullie maakten er iets hoopvol van!”, reageert Koen. En ook Ozark Henry geeft het nummer ‘The Enemy’ een veel diepere betekenis volgens Koen: “Je hebt mij vandaag heel bewust gemaakt, gewoon door de manier waarop je het gebracht hebt. Ik denk niet dat ik het nummer ooit nog hetzelfde zal zingen.”

Margriet Hermans dook voor haar nummerkeuze als enige in het repertoire van Koen zelf. Ze toverde ‘My Love’ om tot een Nederlandstalig, breekbaar nummer met de titel ‘Zeg Het Mij’. Een versie waar Koen en de andere artiesten helemaal stil van worden. “Ik wist niet dat ik zo’n mooi liedje had geschreven”, reageert Koen. Zelf sluit Koen de avond in feestelijke rock en roll sfeer af met ‘Sun Hits The Sky’ van Supergrass.

In Liefde voor Muziek hebben de artiesten tussendoor ook tijd om elkaar beter te leren kennen. Tijdens een van hun vele autoritten hebben Margriet en Koen het over hun leven als muzikant, wat niet niet altijd rozengeur en maneschijn is. Toen Koen terug kwam van het Zornik-concert in de Lotto Arena, een van hun hoogtepunten, ging het mis. "Ik zat in de auto en er knapte iets. Ik ben dan beginnen wenen", vertelt Koen.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

