CAMILLE lost nieuwe namen uit de cast én decor van telenovelle Milo

Het doek over de telenovelle Lisa is gevallen, maar de liefhebbers van het genre kunnen al uitkijken naar het volgende sprookjesverhaal. In het voorjaar van 2024 lanceert VTM de gloednieuwe muzikale telenovelle Milo, met actrice en popsensatie CAMILLE in de hoofdrol. Milo vertelt het verhaal van een meisje met een gouden stem dat verplicht wordt haar talent voor de buitenwereld te verbergen, terwijl ze droomt van een leven vol zang en muziek. De eerste acteurs uit de cast van Milo werden eerder al bekendgemaakt, maar vandaag lost CAMILLE nog een aantal nieuwe namen. Naast Mathias Mesmans, Mathijs F Scheepers, Emanoel Borges, Katelijne Verbeke, Sieg De Doncker en Karen Damen spelen ook Karlijn Sileghem en Héritier Tipo, en jonge talenten Antje De Rop, Evelyne Chen en Luka De Baets een rol in de serie. In een exclusieve rondleiding op de set stelt CAMILLE haar collega’s voor en lost ze in absolute primeur nog een nieuw decor uit de reeks. Ze neemt de kijkers mee achter de schermen in de school waar het verhaal zich afspeelt.

Maak in deze video kennis met de nieuwe acteurs en decor uit Milo:

Karlijn Sileghem speelt Hilde Somers

Hilde is als directrice ad interim Milo's schoolhoofd en haar baas in de cafetaria waar ze werkt. Ze is bij momenten ook haar guardian angel. Hilde geeft ‘lyric writing’ op school en heeft de gave om talent te spotten en mensen te stimuleren. Excels zijn niet aan haar besteed: ze neemt liever beslissingen op basis van buikgevoel. Hilde heeft het vaste voornemen alles te doen wat in haar macht ligt om de school, die ze een warm hart toedraagt, te beschermen. Samen met haar man heeft ze twee zonen: Liam (Mathias Mesmans) en Lou (Sieg De Doncker).

Als actrice is Karlijn Sileghem niet aan haar proefstuk toe. Ze was al te zien in de grootste Vlaamse fictiereeksen, zoals Katarakt, Sedes & Belli, De Kavijaks, Connie & Clyde, Het Peulengaleis en 13 Geboden. Daarnaast speelde ze tal van gastrollen in tv-series. Op het grote scherm vertolkte Karlijn een rol in verschillende films, waaronder Mixed Kebab, Coureur en Home van Fien Troch. Ook de theaterwereld kent voor haar geen geheimen meer. Daarnaast is Karlijn sinds enkele jaren actief als docent Drama.

Héritier Tipo speelt Otis Verhelst

Otis is één van Milo’s medestudenten en de zotte van de bende. Hij is altijd luid en altijd in voor een zotte avond. Otis is bovendien getalenteerd. Hij is een harde werker en houdt enorm van de belangstelling. Hij wil plezier maken, maar stoort zich aan het drama dat anderen veroorzaken. Otis vormt een muzikale band met Robyn, Sofia en Victorine.

Héritier Tipo is een Brusselse ‘ket’ en sinds vorig jaar bekend als Ketnet-wrapper. Hij studeerde Organisatie en Management en houdt van acteren, dansen en zingen. Zo waagde hij zijn kans al in het VTM-programma I Can See Your Voice, was hij te zien in Vloglab #Stories op VTM GO en speelde hij mee in de film Bittersweet Sixteen. Zijn rol in Milo wordt zijn eerste grote televisierol.

Evelyne Chen speelt Sofia Mendes

Sofia studeert op de school van Milo. Ze vormt een muzikale band met Robyn, Otis en Victorine. Sofia is bijzonder romantisch en houdt van gezelligheid. Ze is goedlachs, betrouwbaar en vastberaden. Sofia droomt ervan om een goed lief te vinden dat vooral uit is op romantiek en niet op seks. Maar dat is tegelijk ook haar struggle.

Evelyne Chen is altijd gepassioneerd geweest door muziek en acteren. Sinds kleins af aan stond ze graag op het podium. Ze zingt in een koor, speelt piano en gitaar en houdt van dansen. Na het behalen van een bachelordiploma Rechten, nam ze een gewaagde beslissing en besloot ze haar dromen na te jagen. Een droom die ze nu verwezenlijkt met haar eerste rol in een tv-serie.

Antje De Rop speelt Robyn Torres

Robyn is de tweelingzus van Victorine. Ze is een kwartier ouder en ontfermt zich graag over haar jongere zus. Robyn is een collega en vriendin, maar ook een rivale van Milo. Ze heeft een grote mond en werd na de dood van haar vader rotverwend. De financiële duwtjes in de rug van haar mama Maud (Karen Damen) beloven haar een gouden toekomst in de wereld van de popmuziek. Robyn heeft namelijk ook een bijzonder mooie stem en vormt een muzikale band met Otis, Sofia en Victorine.

Antje De Rop groeide op in een muzikale familie. Zingen en dansen werd haar met de paplepel meegegeven. Ze studeerde de richting Muziek aan de middelbare school en ontdekte ook haar passie voor musical. Ze volgde een musicalopleiding bij Fabric Magic en was te zien in verschillende musicals. Antje schrijft ook zelf muziek en vindt haar uitlaatklep op het podium. Haar rol in Milo wordt haar debuut op tv.

Luka De Baets speelt Victorine Torres

Victorine is de tweelingzus van Robyn. Ze is niet direct een spring-in-’t veld. Victorine ziet er stoer uit, maar heeft een klein hartje en komt te weinig op voor zichzelf. Ze wil dan ook graag zelfstandiger worden. Onder de goedbedoelde, maar dwingende impuls van haar moeder Maud (Karen Damen) streeft ze net zoals haar zus een carrière in de showbizz na. Ze vormt een muzikale band met Otis, Sofia en Robyn.

Luka De Baets studeerde muziektheater aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten. Luka was op jonge leeftijd al gepassioneerd door theater en muziek en besloot van haar hobby haar beroep te maken. Ze maakte haar theaterdebuut in Amélie De Musical, waarin ze naast zingen en acteren ook live dwarsfluit speelde. Met de rol van Victorine heeft ze haar eerste grote rol in een televisieserie beet.

Met de bakkerij van Milo’s vader Pol (Mathijs F Scheepers) werd eerder al een eerste decor uit de telenovelle voorgesteld. Daar komt nu nog een nieuwe setting bij. Heel wat personages komen immers samen op een beroemde school waar al verschillende popartiesten hun opleiding kregen en waar een groot deel van de verhalen zich afspeelt. CAMILLE licht alvast een tipje van de sluier en stelt exclusief de cafetaria van de school voor. Een opwarmer voor de start van de telenovelle in het voorjaar van 2024.

