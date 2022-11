Camille is verliefd en stelt haar vriendje voor in ‘Ik Ben Camille’

540.000 kijkers (30%)* genoten afgelopen weekend van de eerste aflevering van Ik ben Camille, de biopic over het leven van de superster op en naast de schermen. Daarin was al een subtiele glansrol weggelegd voor Camilles tourmanager Dino. In de tweede aflevering van nu zaterdag 19 november blijkt de jongen ook iets meer te zijn dan dat. Camille stelt hem immers in primeur voor als haar nieuwe liefde en vertelt hoe hun mooie liefdesverhaal begon. “Ik ben verliefd en iedereen mag het weten!”, klinkt het. De 21-jarige zangeres maakte haar relatie zonet ook bekend op haar socials.

“Ik leerde Dino vorig jaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en afgelopen voorjaar vroeg ik hem of hij misschien zin had om mij te begeleiden bij mijn optredens”, laat Camille weten. “We leerden elkaar beter kennen en op een gegeven moment was het voor ons alletwee duidelijk dat er ‘meer dan sympathie’ was. Dino en ik zijn nu een koppel en we hebben het heel leuk samen. Na de Lotto Arena trokken we samen naar Parijs om even weg van alle drukte tijd met elkaar door te brengen. Geen betere plaats dan Parijs om de romantiek te vieren en het was zalig om dat met Dino te mogen doen. Ik ben verliefd en iedereen mag het weten!”

Nadat ze de Lotto Arena vijf keer vulde geniet Camille op dit moment van een welverdiende vakantie. En die vakantie brengt ze dit jaar dus voor het eerst niet alleen, met haar ouders of kat Moustache door. Van onder de Eiffeltoren en in het bijzijn van Dino laat ze iedereen weten dat ze dolverliefd is.

Bekijk de preview uit de aflevering hier:

De camera’s van Ik Ben Camille mochten Camille en Dino even vergezellen tijdens hun romantische citytrip. Hun verhaal is komende zaterdag 19 november om 19u55 te zien bij VTM. Wie het concert van Camille in de Lotto Arena heeft gemist of het nog eens wil herbeleven kan zaterdag terecht op VTM GO. Daar zal de spetterende show integraal te zien zijn.

