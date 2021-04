Cameraploeg Flikken BXL belaagd in de Marollen

In Flikken BXL, nu donderdag 8 april om 21.45 bij VTM, wordt de cameraploeg van reporter Karel Lattrez belaagd tijdens een politietussenkomst in de Marollen. De ploeg is op pad met wijkrechercheur Kris, wanneer hij een oproep krijgt over een interventie die fout loopt. “Vanaf het moment dat sommige jongeren een blauw uniform zien, wordt het een wij-zij verhaal en willen ze de flikken weg omdat ze zogezegd storen”, zegt hoofdinspecteur Kris. Hijzelf patrouilleert altijd in burgerkledij en kent de jongeren goed. De cameraploeg blijft in de wagen zitten terwijl Kris de jongeren kalmeert, maar één van hen trekt alsnog de deur van de patrouillewagen open, probeert de camera uit de handen van de cameraman te rukken en geeft hem daarbij een klap. “Je ziet hoe ontvlambaar de situatie hier is en hoe snel het hier uit de hand kan lopen”, zegt Kris.

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Inspecteur Soufiane moet iemand die helemaal onder invloed van alcohol en geneesmiddelen op het voetpad ligt, zien te overtuigen om zich te laten helpen in het ziekenhuis. Soufiane en zijn collega krijgen tal van verwijten naar hun hoofd geslingerd en hun geduld wordt danig op de proef gesteld.“Ze nemen verdovende geneesmiddelen omdat die goedkoper zijn dan drugs, maar tegelijk ook dezelfde roes geven. Zo lopen ze elke dag als zombies door Brussel”, vertelt Soufiane.

De anti-overvalbrigade speurt tijdens een nachtshift in anonieme politievoertuigen naar inbrekers en dieven om hen zo op heterdaad te betrappen. Deze nacht zijn ze een man op het spoor die voortdurend in geparkeerde wagens kijkt en aan deuren van woningen voelt. “Soms schaduwen we mogelijke verdachten twee tot drie uur tot ze toeslaan, alleen zo kan je ze op heterdaad betrappen”, vertelt Inspecteur Tomme. Met succes, want de anti-overvalbrigade heeft het voorbije jaar meer dan 400 dieven, inbrekers en drugsdealers op heterdaad betrapt.

