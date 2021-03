Brusselse politie overmeestert man die zwaar onder invloed is en in overdrive gaat

In aflevering 3 van Flikken BXL, op donderdag 1 april om 21.45 bij VTM, komt een van de meest complexe politie-interventies aan bod: een man die vermoedelijk lijdt aan het ‘excited delirium syndroom’. Deze aandoening kenmerkt zich door extreem agressief gedrag, soms zelfs met een hartstilstand tot gevolg. “Deze mensen pushen zich met drugs ver over hun eigen limiet. Ze kennen hun eigen krachten niet meer, beseffen niet wat ze doen en beschouwen alles als een bedreiging.”, zegt inspecteur Tomme. Hij heeft 16 jaar ervaring bij de anti-overvalbrigade: “Als je hier niet op de juiste manier tussenkomt, dan loopt het verkeerd af.” Op dit moment krijgen agenten van alle korpsen in ons land opleidingen over hoe ze dit soort interventies moeten aanpakken.

Een doodgewone verkeerscontrole levert de grootste drugsvangst van het jaar op voor het team van hoofdinspecteur Kjell. Een man rijdt roekeloos door de stad en wordt gecontroleerd nadat hij een politiepatrouille de pas afsnijdt. In de wagen vindt het team minstens twee kilogram cannabis, met een geschatte straatwaarde van ongeveer 25.000 euro. “Daaruit blijkt duidelijk dat we met een dealer te maken hebben”, zegt hoofdinspecteur Kjell. “Zo kunnen we meteen een huiszoeking op heterdaad doen, op zoek naar meer bewijzen.” Als blijkt dat de verdachte mogelijks een vuurwapen heeft, wordt ook de anti-overvalbrigade van de Brusselse politie ingeschakeld voor de huiszoeking.

Het rechercheteam van Elsene is op patrouille gestuurd na verschillende meldingen van diefstallen met geweld in de winkelstraten. Het gaat om georganiseerde dievenbendes die leven van de verkoop van hun buit. Rechercheur Joren: “Ze doen ook dikwijls tegenobservaties om te zien of ze niet gevolgd worden. Daarom moeten we hen in de gaten houden met verschillende teams in burgerkledij.” Het team van Joren kan een vluchtende winkeldief op heterdaad vatten. Na de arrestatie blijkt dat de man nog geseind staat voor andere feiten.

