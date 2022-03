Britt Das speelt een gastrol in Lisa: energieke Celine charmeert Remco en brengt leven in de brouwerij

Op donderdag 3 maart om 18u20 maken de fans van Lisa kennis met een nieuw gezicht. Britt Das zal een gastrol in de telenovelle vertolken en kruipt in de huid van Celine. De energieke en sympathieke jongedame verschijnt donderdag al even op het scherm wanneer ze solliciteert voor een job in ‘t Excuus. Later zal de kijker meer van Celine te zien krijgen, wanneer ze het hoofd van Remco op hol brengt en ‘t Excuus stevig op zijn kop zet.

Britt Das: "Mijn personage Celine is een barvrouw die van aanpakken weet en die ’t Excuus een nieuw leven inblaast. In het echte leven sta ik als jobstudent ook achter de bar, dus de inspiratie moest ik niet zo ver gaan zoeken. Celine is niet op haar mondje gevallen, wat leuk was om te spelen. Ze is assertief en draagt het hart op de tong. Op dat vlak kan ik nog veel van haar leren. Ik heb genoten van de draaidagen en amuseerde me rot op de set. Ook wanneer ik om 6u ‘s ochtends op de set werd verwacht, sprong ik goedgezind uit bed. De set van Lisa is een aangename omgeving met een toffe cast, crew en productie. Ik voelde me er heel snel thuis. Ik ben heel dankbaar dat ik zo’n leuke ervaring mocht opdoen in het begin van mijn prille carrière!"

Bekijk hier de eerste beelden van Britt in Lisa:

Britt Das, dochter van actrice Marleen Merckx, is vaak terug te vinden op de theaterplanken. Ze studeert momenteel drama en speelde eerder ook in de webserie ‘22/3: Wij Waren Daar’ van VTM GO.

Niet voor publicatie:

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be.

De preview is over te nemen via deze embedcode:

<div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/286893?automute=true&autoplay=true&pip=false&single_play=true&sticky=false' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>