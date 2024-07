Britse Victoria Cilliers getuigt in Telefacts Zomer over moordpoging die ze ei zo na overleefde

Op maandag 22 en dinsdag 23 juli brengt Telefacts Zomer een case die heel hard doet denken aan de parachutemoord in eigen land, waarbij Els Van Doren in 2006 het leven liet en waarvoor Els Clottemans veroordeeld werd. De Britse Victoria Cilliers had meer geluk. Al is het maar wat je geluk kan noemen…

Op Paaszondag 2015 ondernam de Britse Victoria Cilliers, een ervaren skydiver en fysiotherapeute voor het Ministerie van Defensie, een parachutesprong. Het was een cadeau van haar man, de Britse sergeant Emile Cilliers. Even later stort Victoria van 1200 meter naar beneden. Iedereen die de ramp zag gebeuren, was ervan overtuigd dat de jonge vrouw de val niet had overleefd, maar Victoria blijkt een goede engelbewaarder te hebben: ze liep levensbedreigende verwondingen op, maar overleefde.

Al snel stelt de politie vast dat iemand geknoeid heeft met haar parachute. Alles wijst in de richting van haar man, die een dubbelleven leidt en tal van andere relaties en seksdates heeft. En blijkt dat hij eerder ook al een moordpoging had ondernomen op zijn vrouw. Op het proces trekt Victoria de schuld van haar man plots in twijfel. Zo hard hangt ze vast in een manipulatieve relatie. Pas tijdens een tweede proces durft ze de waarheid te vertellen.

Bekijk hier de trailer:

Een hallucinant en pakkend verhaal waarbij Victoria Cilliers zelf aan het woord komt, in ‘Moordpoging met parachute’, op maandag 22 en dinsdag 23 juli om 22.25 in twee delen bij Telefacts Zomer op VTM en op VTM GO.

