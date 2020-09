‘Braziliaanse tijger’ Marcelo Ballardin koopt een ticketje retour naar Nederland voor tegenstander Roger van Damme in ‘Snackmasters’

Meer dan 700.000 kijkers, goed voor 43% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld), zagen vorige week in 'Snackmasters' hoe Piet Huysentruyt werd afgetroefd door Anne-Sophie Breysem.

In de derde aflevering op dinsdag 29 september om 20u35 daagt Koen Wauters topchef Marcelo Ballardin, chef van OAK en ooit in de leer bij Sergio Herman, en top-patissier Roger van Damme uit om de Giant zo goed mogelijk na te bootsen. Wanneer de chefs ontdekken dat ze tegenover elkaar staan, is Marcelo bijzonder strijdvaardig: “Kerel, ik ga je afmaken! Ik zie het aan je gezicht: nu ben je bang, hé? Ik koop een ticketje retour en stuur je terug naar Nederland!”

De uitdaging blijkt echter moeilijker dan gedacht. Bij het experimenteren met het deeg kan het contrast niet groter zijn: Roger gaat all the way terwijl Marcelo kiest voor een eenvoudig recept en een grote dosis zelfvertrouwen. Zes uur later heeft Marcelo er nog niet veel van gebakken en wanneer Koen langskomt om al iets te proeven, grapt hij: “Om te proeven?! Komaan, man, neem je gitaar en zing een liedje, man!”

Ondanks de grote tijdsdruk, is er tussendoor toch nog tijd voor een grapje: Marcelo stuurt Roger een foto van een écht Giant-broodje dat zogezegd in zijn oven ligt te bakken. De patissier trapt in de val en is volledig ontredderd door de zogenaamde voorsprong van Marcelo: “Als die Marcelo mij pakt op brood, dan ga ik in de stoet van Rio lopen, maar niet met pluimen in mijn gat” lacht hij een beetje cynisch. Maar de ontreddering zit diep: Roger heeft er ‘s nachts niet van geslapen, hij heeft alleen maar broodjes in z’n hoofd zien passeren.

In het midden van de nacht staat Marcelo in zijn keuken sla te proeven, want hij beseft ondertussen dat het geen gewone sla is die bij de Giant wordt gebruikt. “Ik ben er helemaal klaar mee, man. Ik ben zo moe… Ik ben al 2 uren salade aan het ‘vreten’ hier, zonder dressing of mayonaise, ik begin al te proeven zoals een konijn” klinkt het ontredderd.

Ondertussen stijgt de spanning tussen beide chefs. “Marcelo is niet klein te krijgen, hij is een Braziliaanse tijger. Maar als ik hem morgen zie, kijk ik in zijn ogen met killers ogen”, klinkt het strijdvaardig bij Roger. Maar zal dit hem de overwinning opleveren?

En welke chef wordt door een jury van experts goed genoeg bevonden om door te gaan naar de halve finale?

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.