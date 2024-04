Branko en Jeffrey overleven keuzemoment Robbe én hing daar een kus in de lucht? 

Twee jongemannen zijn één stapje dichter bij het hart van melkveeboer Robbe uit Boer zkt Vrouw: de 25-jarige sous-chef Joffrey uit Dilsen-Stokkem en de 23-jarige Branko, bediende in een tuincenter, uit Emblem. Op zondagavond 31 maart stuurde Robbe na een moeilijke keuze de 34-jarige Limburger Wesley terug naar België, ondanks hun goede klik. “Ik ben er immers niet zeker van of Wesley hier zou kunnen aarden in Zweden, en dan wil ik dat die jongen niet aandoen”, verduidelijkte Robbe. Teleurgesteld pakte de immer sociale Wesley zijn koffers, terwijl Joffrey en Branko terug gerust konden ademhalen.

Bekijk hier het keuzemoment van Robbe:

Voor het keuzemoment biechtte Robbe aan Dina Tersago op dat hij van één iemand heel zeker was, en beelden van de melkveeboer die na het keuzemoment toenadering zocht bij Branko ( - hing daar niet bijna een kus in de lucht? - ), doen vermoeden dat niet alleen Branko met vlinders rondloopt in het land van 100.000 meren.

Meer daarover misschien in de zesde aflevering van Boer zkt Vrouw op zondag 7 april, waarin één iets wel al zeker is: de introductie van de Oost-Vlaamse sympathieke melkveeboer Michiel Dubucq (27).

