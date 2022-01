Booby traps, carjackings en een nieuwe lading BV’s in Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS

Het korps van De Buurtpolitie heeft met het overlijden van Koen Baetens een woelige week achter de rug. Maar veel tijd om te bekomen krijgen ze niet. De nieuwe week start op maandag 17 januari met heel wat spanning. Inspecteurs Emma (Lisa Gerlo) en Vince (Dempsey Hendrickx) bevinden zich in een levensgevaarlijke situatie wanneer ze tijdens een patrouille in een huis vol booby traps terechtkomen. Ze belanden in een helse race tegen de klok… Ook voor zanger Ian Thomas begint de week niet goed: zijn auto werd gestolen. Kan De Buurtpolitie zijn wagen terugvinden?

Bekijk hier de preview:

In de aflevering van dinsdag 18 januari hoort Patrick (Eric Peeters) van Stafke dat er een bende actief is in de wijk. Hij gaat op onderzoek uit en komt op een filmset terecht, waar hij Familie-acteur Maarten Cop ontmoet. Patrick is een beetje starstruck, maar ook de dag nadien, in de aflevering van woensdag 19 januari, loopt hij een bekende soapacteur tegen het lijf. Patrick komt namelijk Lennart Lemmens, ook bekend als Stan uit Thuis, tegen wanneer hij tijdens zijn wandeling met Loebas ontdekt dat iemand de hondenweide vergiftigt.

Op donderdag 20 januari rukken inspecteurs Indy (Jean-Romy Manzila) en Louise (Liandra Sadzo) uit om actrice en influencer Jamie-Lee Six te helpen wanneer een influencer challenge volledig uit de hand loopt. Intussen onderzoeken Tineke (Nicoline Hummel) en Patrick een winkeldiefstal, die escaleert in een carjacking en een dramatische achtervolging. De week van het korps eindigt op vrijdag 21 januari met een aangrijpende zaak. Joren Houtevels, ook bekend als Mister Gay Belgium, wordt na een avondje uitgaan in elkaar geslagen. De zaak voelt voor Louise erg persoonlijk aan…

