Bondgenoten lossen raak schot in De Verraders: Jonatan wordt als eerste verrader ontmaskerd

Het is game over voor verrader Jonatan Medart. Hij werd zonet door de bondgenoten ontmaskerd aan de ronde tafel en moest zich onthullen als verrader. Hoewel de naam van Lotte stilaan begon te circuleren, groeide het wantrouwen van de groep doorheen de dag vooral richting Jonatan. Vorige week trok hij de aandacht door iets té vaak het woord te nemen, en ook nu strooide hij flink wat namen van verdachten in het rond. De bondgenoten begonnen onraad te ruiken en richtten hun pijlen steeds meer op Jonatan. Er werd zelfs een heus ‘rosé-pact’ gesloten: iedereen die rosé dronk, zou op Jonatan stemmen.

Aan de ronde tafel werd het pas écht heet onder de voeten van verrader Jonatan, die tot dat moment zelf nog niets doorhad. Bondgenoot Wouter opende de aanval op verrader Jonatan. “We moeten vooruit en ik besef dat ik mezelf in een kwetsbare positie breng, maar Jonatan, ik heb jouw naam horen vallen als verrader in de groep”, klonk het. Hoewel Astrid Stockman eerst nog tegengas gaf, schaarde de rest van de groep zich al snel achter Wouter. Ook Lotte werd nog even genoemd, maar verdween ook snel weer uit het vizier. Jonatan probeerde zich nog te verdedigen, maar het mocht niet baten. Hij kreeg de bondgenoten niet meer op een ander spoor en moest zich onthullen.

“Ik vond het super leuk om jullie allemaal te leren kennen. Oprecht! Ik hoop dat jullie nog een hele fijne tijd samen hebben. Ik heb hier heel hard uit geleerd, ik heb me enorm geamuseerd en ik ben een verrader”, klonk het aan de ronde tafel. “Ik vind van mezelf wel dat ik goed gelogen heb, maar ik denk dat ik te veel in mijn kaarten heb laten kijken. Iets wat een bondgenoot misschien niet zou doen. Dikke pluim voor de bondgenoten, jullie hadden mij door!”

Bekijk de verbanning van Jonatan Medart hier:

Maar het gevaar voor de verraders is nog niet geweken, want Dorianne is vastbesloten om de aanval op Lotte verder te zetten. “Jonatan begon in de kijker te lopen, dus ik moest Lotte even laten voor wat het is”, klonk het bij Dorianne. “Maar morgen ga ik voor de aanval gaan. Dat gaat wel emotioneel worden. Ik ben super bang dat ik vermoord ga worden”, klonk het. Is die angst terecht? Maken de verrader korte metten met haar? Of proberen ze nu, met één verrader minder, iemand anders te verleiden om zich bij hen aan te sluiten?

Eerder die dag moest ook een andere bondgenoot het spel verlaten. Ondanks dat Amine Boujouh en Hans Otten geen sleutel hadden weten te bemachtigen en dus geen schild hadden, kozen de verraders ervoor om een risico te nemen en Annelien Coorevits te vermoorden. “Ze kan goed mensen inschatten”, klonk het bij William tijdens het conclaaf. “Ik besef het nog niet, maar ik ga het oprecht pijnlijk vinden dat ze vertrekt. Ik had een heel leuke band met haar. Maar ze heeft een plan en dat is echt een gevaar voor een verrader”, vulde Jonatan aan.

Bekijk de moord op Annelien Coorevits hier:

Annelien zelf was compleet verrast: “Ik zag het totaal niet aankomen. Gisteren heb ik nog geprobeerd een strategie op te zetten. Of dat de reden is, weet ik niet. Misschien omdat ik dat idee in de groep heb gegooid, of omdat ik op Wouter heb gestemd? Ik heb geen idee. Mijn hoofdverdachten waren Wouter, Isabelle en Sean, en ik twijfelde ook over William. Ik zag mezelf niet als een bedreiging voor de groep. Het voelt dubbel, ik vind het heel jammer dat mijn avontuur hier stopt", reageerde ze.

