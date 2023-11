Bondgenoten halen opgelucht adem: de “queen of manipulation” is verbannen in De Verraders

Ze heeft zich verweerd als een leeuwin, maar vanavond viel in De Verraders dan toch het doek voor de “queen of manipulation”. Pokerspeelster Charlotte Van Brabander speelde de voorbije weken de rol van haar leven als verrader, maar werd uiteindelijk afgerekend op de foutjes die ze vorige week maakte. Ze kwam in het vizier van de groep nadat ze de missie in de bakkerij iets te enthousiast saboteerde en een verspreking in het bijzijn van de groep deed daar nog een schepje bovenop. Na negen dagen werd Charlotte uit het spel verbannen. Al zag het er ‘s ochtends nog rooskleuriger uit voor haar, toen alle ogen op collega-verrader Guy T’Sjoen waren gericht. “Wij gaan met twee naar de finale”, vertrouwde Charlotte derde verrader Bart Appeltans nog toe. Maar dat was te voorbarig. Aan de Ronde Tafel kon Charlotte geen kant meer op en moest ze kleur bekennen. Een enorme opsteker voor de bondgenoten, vlak voor de finale van volgende week.

“Zoals jullie weten ben ik een gamer en heb ik heel veel spelletjes gespeeld”, begon Charlotte de speech om haar rol te onthullen. “Ik kon altijd kiezen in welk kamp in zat: de terroristen of de counterterroristen. Dat maakte mij niet uit. Een spel was een spel. Ik heb heel veel gepokerd, heel veel gebluft en een bluf duurt maximaal 10 minuten. Dat hoef ik dus niet lang vol te houden. De emoties die jullie zagen waren emoties omdat ik het heel moeilijk had met de rol van… verrader.” Waarna er applaus weerklonk aan de tafel. “Het was echt enorm hard trekken, sleuren, manipuleren, liegen, …”, blikt Charlotte terug op haar glansrol. “Het was een pittig spel. Ik ben blij dat ik de cape van verrader kan weggooien.”

Bekijk de verbanning van Charlotte Van Brabander hier:

Met Charlotte verdween één van de opvallendste kandidaten van dit seizoen uit De Verraders. Maar er viel nog een tweede slachtoffer, een bondgenoot helaas. De verraders besloten om Martine ‘s nachts te vermoorden. “Van Martine weet je nooit helemaal zeker op wie ze gaat stemmen. Die kan je niet lezen en dat is gevaarlijk”, klonk het. De moord zaait extra verwarring in het kasteel en daar kunnen de verraders handig gebruiken van maken richting de finale. Toen Staf haar het slechte nieuws meldde, reageerde Martine opgelucht.

“Ik ben heel blij, ik meen het”, klonk het bij Martine. “Ik heb de stomste beslissing ooit genomen en mijn beste bondgenoot Hendrik naar huis gestuurd. Om eerlijk te zijn ben ik blij dat ik de mensen nu niet meer onder ogen moet komen. Ik zou mij direct verontschuldigd hebben voor de stomme zet die ik heb gedaan. Ik wilde eigenlijk op Charlotte stemmen, maar ze heeft me die dag bespeeld. Ik had ook Bart en Guy in mijn hoofd. Door wie ben ik vermoord? Door mensen die schrik kregen van mij. Ik vind dat een eer. Ik blik terug op een heel groot avontuur met prachtige herinneringen die ik zal koesteren, maar een verdomd moeilijk spel om te spelen dat helemaal in je hoofd kruipt. Dat is heavy.”

Bekijk de moord op Martine Jonckheere hier:

Na de moord op Martine en de verbanning van Charlotte is het duidelijk welke deelnemers volgende week de grote finale spelen van De Verraders. Of toch niet helemaal? Met Bart en Guy en Sarah, Elodie, Hans, Véronique en Franky zijn er nog twee verraders en vijf bondgenoten in de running. Maar niet meer voor lang, want één bondgenoot zal vlak voor de finale nog in koelen bloede vermoord worden…

