Boerin Fauve en boer Alberic gaan in nieuw seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek naar liefde van hun leven

Al twee decennia lang helpt Dina Tersago boeren in hun zoektocht naar de liefde. En mét succes. In al die jaren stelde Dina 122 boeren en boerinnen voor en meer dan 6.000 singles gingen aan de slag met pen en papier. Het resultaat: dankzij Boer zkt Vrouw werden op heden maar liefst 25 (!) koppels gevormd. En Dina blijft volharden in die missie. Ze stelt in de tweede aflevering van Boer zkt Vrouw - 20 jaar op dinsdag 4 juni twee nieuwe singles voor die in een volgend seizoen op zoek gaan naar de ware. Ontmoet: Fauve en Alberic!

Melkveeboer en ijstaartenmaker Kris Heirbout uit Temse (seizoen 3, 2007) mag zichzelf het oudste succesverhaal noemen in de geschiedenis van het programma. Hij huwde met Ginny, één van de deelnemers, en kreeg drie kinderen met haar. Dina schuift ook aan tafel bij de eerste vrouw die deelnam aan Boer zkt Vrouw. Annelies Vercauter uit Ertvelde gaf in het derde seizoen de voorzet en intussen volgden 11 boerinnen haar voorbeeld. Boerin Conny Van Der Veken uit Hoogstraten (seizoen 5, 2009) was dan weer de eerste lesbische vrouw die op televisie op zoek ging naar een partner. Daarmee maakte ze heel wat los in Vlaanderen. Tania Goethals uit Oosteeklo (seizoen 7, 2011) was de boerin die het hoogste aantal brieven ontving. Maar liefst 365 mannen vielen als een blok voor haar en kropen in hun pen.

Nico Vos uit Herk-de-Stad ontving in seizoen 3 (2007) net te weinig brieven om het avontuur verder te zetten op televisie. Dina to the rescue: ze organiseerde voor hem een picknick en nodigde drie van zijn briefschrijfsters uit. Ene Chantal wist hem meteen te charmeren… In 2021 ging Elien Ceustermans uit Lommel (seizoen 14) op zoek naar de liefde. Uiteindelijk koos ze voor Lorenzo. En verrassing: in de aflevering zitten de eerste beelden van haar bolle buik. Jurgen Van Hoost uit Stekene vond in seizoen 9 (2013) geen match, maar leerde nadien (dankzij Boer zkt Vrouw) wél iemand kennen. De ietwat verlegen boer Cyriel Capoen uit West-Vleteren (seizoen 14, 2021) vond de liefde bij bezige bij Els. Filip Bouillard uit Hulshout was te zien in seizoen 4 van Boer zkt Vrouw in 2008. Hij stond toen voor een hartverscheurende keuze: wie nam hij mee op een romantische trip? Hij koos toen niet voor Catleen, maar had al snel spijt van zijn keuze. Na de opnames zochten Filip en Catleen elkaar opnieuw op. Hoe gaat het nu met hem/hen?

In de eerste aflevering maakte de kijker kennis met twee nieuwe boeren die in een volgend seizoen op zoek gaan naar de liefde. Vleesveeboer Yarne Rummens (23) uit Vlaams-Brabant en edelhertenkweker Michiel De Meyst (32). En ook ook in deze tweede aflevering ontmoet de kijker twee nieuwe gezichten. Fauve Karkan (31) is eigenares van een kinderboerderij in Opwijk. Alberic Tack (58) is een aardappel-, appel- en perenboer en marktkramer uit Sint-Gillis-Waas. Hun avontuur kan worden gevolgd in het voorjaar van 2025. Inschrijven kan op vtm.be.

FAUVE KARKAN (31)

​Eigenares van kinderboerderij ‘t Grootveld in Opwijk (Vlaams-Brabant)

De 31-jarige spontane, sociale en enthousiaste spring-in’t-veld Fauve heeft in 2022 de kinderboerderij van haar ouders overgenomen. Ondertussen houdt ze er verjaardags- en communiefeestjes, organiseert ze er vakantiekampen en schoolbezoeken, en ook is de kinderboerderij op bepaalde momenten voor iedereen geopend. ‘t Grootveld is echt Fauves passie. Met een diploma in de paardenhumaniora en als initiator paardrijden, geeft de jonge vrouw ook paardrijlessen aan jong en oud en hippotherapie aan mindervaliden. Haar toekomstige moet dus niet alleen interesse hebben in haar, maar ook in de zaak, want Fauve heeft nog héél veel plannen. In het verleden liepen relaties telkens stuk op hetzelfde: de tijd die Fauve in de kinderboerderij stak. Ze droomt er dan ook van om ‘t Grootveld samen uit te baten. Fauve is erg romantisch en vindt oprechtheid, open communicatie en veel plezier maken erg belangrijk. Die eigenschappen hoopt ze ook terug te vinden in een verzorgde en humoristische man.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Fauve:

ALBERIC TACK (58)

​Aardappel-, appel- en perenboer en marktkramer uit Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

De lieve, warme 58-jarige Alberic is een aardappel, appel- en perenboer en staat intussen al 35 jaar op de boerenmarkten met zijn oogst. Op die markten zien ze hem graag komen. Bezoekers en kramers zien hem als de grote sfeermaker én de kindercrèche van de markt. Hij maakt continu mopjes, lacht graag met de klanten en moeders kunnen hun kinderen bij hem afzetten voor een gratis babysitdienst. Als hij een glimlach op het gezicht van de kinderen en hun ouders kan toveren, is zijn dag geslaagd. Overdag heeft hij altijd iets te doen, maar ‘s avonds krijgt hij zijn klop. Alberic, die een zoon van 21 heeft uit een vorig huwelijk, wil die eenzaamheid ‘s avonds doorbreken en een nieuwe start maken met een vrouw bij wie hij kan thuis komen. Een warm nest, iemand om mee te knuffelen - affectie vindt hij erg belangrijk - en een relatie waarin er begrip en vertrouwen is, daar droomt hij van. Hij valt op lieve vrouwen met een hart voor katten en honden - hij heeft er zelf enkele - die zich mooi verzorgen, maar geen schminkdozen zijn. Dames die graag eens op restaurant gaan of willen reizen, hebben een serieus streepje voor, want Alberic is een echte Bourgondiër. De vitale man zit nog vol plannen, en hoopt die te kunnen waarmaken met een dame met wie hij zijn oude dag later kan slijten.

Bekijk hier het oproepfilmpje van Alberic:

Niet voor publicatie: