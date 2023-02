Boeren Jef en Kevin hebben meteen al twee favorietjes in Boer zkt Vrouw: Blind Verliefd

Op zondagavond 26 februari onthulden koeienboer Jef (33) en witloof- en frambozenboer Kevin (28) hun ware gelaat in de tweede reveal-aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw: Blind Verliefd. Samen met Cathy (37) - eigenares van een boerenspeeltuin -, melkveeboer Stef (29) en hoefsmid Raphaël (26), kleuren zij het VTM-scherm de komende weken met hun liefdesavonturen.

Koeienboer Jef

Melkveehouder Jef werd op zijn boerderij in Arendonk aangenaam verrast door de bende vrouwen die stond te popelen om ‘hun’ boer te leren kennen. Hij genoot van alle dates, maar één iemand sprong er meteen uit voor hem: boerendochter Lieze. “Lieze is een mooie grote vrouw, heeft een mooie snuitje, en ook het feit dat ze hier gewoon stoer aankomt op haar klompen, dat vind ik prachtig.” Liezes gewaagde vestimentaire keuze heeft dus vruchten afgeworpen. Benieuwd met welk schoeisel de andere 7 dames die Jef eveneens uitnodigde voor de volgende ronde, volgende week komen opdagen.

Bekijk Jefs fragment hier:

Koeienboer Jef en Lieze

Witloof- en frambozenboer Kevin

Bij Kevin had de dag met een kleine domper kunnen beginnen, hàd de witloof- en frambozenboer niet zo’n positivo geweest. Amper 6 vrouwen stelden zich kandidaat om met de boer te daten. Kevin zag echter geen graten in dat nieuws. “Hoe meer vrouwen er meedoen, hoe meer je er teleur moet stellen. Ik heb dan liever maar enkele dames. Als er daar 1 goeie tussen zit, is dat voldoende. Ik sta heel positief in het leven. Waarom negatief zijn als je ook positief kan zijn?” En het ziet ernaar uit dat Kevin gelijk krijgt: hij was sprakeloos toen hij in de kijkers van de 38-jarige Heidi verdronk. Nu ja, sprakeloos, het tegenovergestelde eerder. Kevin vertelde Heidi meteen hoe hoteldebotel hij is van haar. “Je ziet er pràchtig uit. Ik ben echt sprakeloos, ik weet echt niet wat ik je moet vragen. Momenteel zijn mijn hersencellen even op de dool, ze zijn aan het oververhitten”.

Alle pistes liggen echter nog open, want ook met de andere 5 dames klikte het stuk voor stuk. Kevin had dan ook een speciaal verzoek voor Dina Tersago: of alle 6 vrouwen volgende week nog eens mochten terugkomen. “Zodat ik hen dat tikkeltje beter kan leren kennen om te weten te komen: dat kan ze zijn, of dat is ze niet.” En wie is Dina om de liefde niet alle kansen te geven?

Bekijk Kevins fragment hier:

Witloof- en frambozenboer Kevin en Heidi

Op zondag 5 maart slaan alle boeren opnieuw aan het daten. Op het einde van die aflevering staan sommigen van hen al voor een moeilijke keuze: welke mannen en vrouwen nodigen ze uit voor een verblijf op de boerderij?

