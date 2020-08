Boeren halen hun liefdesbrieven met de tractor op bij VTM

Op maandag 31 augustus om 20.35 is le moment surprise daar voor Veerle, Bart, David, Tristan, Frits en Dries, de nieuwe lichting boeren wiens amoureuze avonturen de VTM-kijker de komende weken kan volgen in Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home. Na al die weken wachten, mogen ze hun brieven en pakjes eindelijk oppikken bij VTM, waar ze goed bewaard werden door hosts Dina Tersago en An Lemmens.

Na een indrukwekkende rit met de tractors naar de Medialaan in Vilvoorde, is het in- en uitpakken geblazen: Dina en An nemen de boeren mee naar een prachtige locatie waar hen een verrassing staat te wachten. Brieven lezen zal pas voor morgen zijn, want eerst staat er een movie night onder de sterrenhemel op het programma, inclusief popcorn. Op het grote scherm? De vele persoonlijke videoboodschappen voor de boeren die de voorbije weken werden ingestuurd.

Veerle heeft er al een zware nacht op zitten, want de voorbije nacht zijn 3 merries bevallen in haar paardenpension. “Maar ik denk dat de zwaarste bevalling nu nog moet komen, me door de berichten worstelen en kiezen (lacht)”. De adrenaline houdt haar wakker en Veerle valt van de ene verbazing in de andere. Zou ze kunnen vallen op een man van 49 of iemand die 5 centimeter kleiner is? Frits en David krijgen dan weer een brief van iemand die echt vlàk bij hen woont. Een goede zet, of hebben de dames veel te laat hun kans gewaagd? En hoeveel mannen schreven voor Tristan?