Boeren Garry, Kim en William maken hun keuze in ‘Boer zkt Vrouw’

Zondagavond kozen Garry, Kim en William met welke dames zij het laatste traject van hun zoektocht naar een partner willen verder zetten.

Nadat Barbara zelf koos om uit het programma te stappen, blijven bij geitenboer Garry Els en Evelyn over. Hij is alvast smoorverliefd op Els en dat gevoel blijkt wederzijds te zijn. “Ik ben heel gelukkig”, zegt Els. “Het is lang geleden dat ik mij nog zo gelukkig heb gevoeld en dat werd ook wel tijd. Dus, ja, het zit heel goed.” Maar de vooruitblik naar volgende week toont een heel emotionele Garry… Wat is er aan de hand?

Na een openhartig gesprek met Carole waaruit bleek dat er vooral een vriendschappelijke klik was, koos Kim met zijn verstand voor Ginny en met zijn hart voor Emi. “Bij Ginny heb ik sinds het begin een goede band en ben ik 100% zeker dat zij goed zou passen bij het bedrijf. Bij Emi zit het gevoel zeer goed, maar ik twijfel of het boerenleven iets voor haar is. Ik zit met een dubbel gevoel en zou op beiden verliefd kunnen worden. Het wordt er dus niet makkelijker op”, voorspelt Kim.

De beslissing van cowboy William kon op weinig begrip rekenen van Bapke en Valerie wanneer hij voor de mysterieuze Titjana koos. Ook Amber kon (deels) zijn hart veroveren en mag op de ranch blijven. “Ik had het totaal niet verwacht, maar ik ben blij. Ik hoop dat de sfeer goed gaat blijven en er geen spanningen gaan komen”, klonk het bij haar. En Titjana houdt het - hoe kan het ook anders - mysterieus: “En toen waren we nog met twee…”

Volgende week gaan Garry, Kim en William individueel op date met hun uitverkoren dames en is het de beurt aan Elien en Cyriel om hun keuze te maken.