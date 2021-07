Boer zkt Vrouw zoekt… een nieuwe boer(in)

Verrassende twist bij de voorbereidingen van het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw: groenteboer Tomas (25, Merchtem) heeft de ware al gevonden nog voor de opnames van start zijn gegaan. Tomas was al 2 jaar single maar vond nu totaal onverwachts de liefde... bij een dorpsgenote in een lokale bloemenwinkel. Dat vertelt hij zelf aan Dina Tersago: “Ik ben enkele weken geleden smoorverliefd geworden. Ik ging bloemen kopen, zag haar en ja… Ze zeggen dat liefde op het eerste gezicht niet bestaat, maar toch wel!”. Dina is helemaal verrast: “Nu is het wel snel gegaan, hé Tomas? Mag ik dan volgend jaar naar jullie huwelijk?” vraagt ze er met een knipoog bij. “Maar ik zie je oogjes blinken, dus ik wens jullie het allerbeste en gun het jullie van harte!”

Liefde kan je nu eenmaal niet sturen en dat betekent dat er een plaatsje is vrijgekomen voor een single boer(in) om de liefde te vinden in Boer zkt Vrouw. Dat het programma voor duurzame relaties kan zorgen, bewijst het komende huwelijk van boer Bart en Céline uit het vorige seizoen: op 10 juli 2020 ontmoetten beiden elkaar bij de opnames van het programma en nu zaterdag, exact 1 jaar later, trouwen ze voor de wet. Het grote huwelijksfeest is voorzien voor september volgend jaar.

Ben jij een single boer(in) of ken jij iemand die op zoek is naar de liefde van zijn leven? Waag dan je kans voor dit unieke liefdesavontuur en schrijf je nu in via vtm.be.

Wanneer het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw te zien zal zijn bij VTM wordt later bekendgemaakt.

