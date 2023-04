Boer zkt Vrouw onvoorspelbaarder dan ooit: één vrouw vertrekt stiekem, één wordt weggestuurd… en één keert terug!

Dat dit seizoen van Boer zkt Vrouw bol staat van verrassingen, is nog zacht uitgedrukt. Ook op zondagavond 2 april waren er enkele onverwachte wendingen, niet in het minst voor de boeren zelf. Op de boerderij van Stef besloot Elien ‘s nachts stiekem te vertrekken en frambozenboer Kevin stuurde Elke op het beslissingsmoment huiswaarts. Zij wou echter van geen wijken weten en keerde zelf terug voor een tweede kans.

In Lier besloot Elien na een avondje uit met koeienboer Stef en concurrentes Leen en Annelore, stiekem haar koffers te pakken en voor het ochtendgloren te vertrekken. Stef bleef verdwaasd achter maar sprak later die dag met Elien af voor een welverdiend woordje uitleg. “Ik begon mezelf ineens heel onzeker te voelen en ik kreeg de knop niet meer omgedraaid. En ik ben niet degene die aan je mouw komt trekken van “ik ben hier ook nog”. Jij hebt wel je best gedaan om aan iedereen aandacht te geven, maar ik was gewoon wat onzeker en op dat moment leek het voor mij gewoon het beste om te vertrekken. Maar ik hoop echt dat je er een toffe aan overhoudt want Leen en Annelore zijn allebei heel leuke meiden”, verduidelijkte Elien. Met een welgemeende knuffel nam ze afscheid van Stef.

En als je al denkt dat Stef in de war was, over naar Kevin. De frambozen- en witloofboer stond voor een moeilijke keuze op zondagavond 2 april. “Ik ga van mijn hart een steen moeten maken. De persoon die ik naar huis stuur, is degene die het moeilijkst in haar kaarten laat kijken: Elke, sorry.” Al meermaals bleek dat de 32-jarige dame uit Nukerke zich moeilijk durfde open stellen. Iets waar ze erg veel spijt van had, toen ze huiswaarts werd gestuurd. Met een ongeziene vastberadenheid zei ze tegen Dina Tersago: “Awel, weet je wat? Ik ga hem zeggen dat ik eigenlijk heel graag op date wil. En daar zal hij mij zien zoals ik echt ben!” Heidi, Jana en Kevin stonden met hun mond vol tanden toen Elke haar boer een tweede kans vroeg: “Ik ben er zeker van dat als we morgen een persoonlijke date kunnen hebben, je de échte Elke gaat zien. Dat meen ik echt.” Nadat Kevin eerst niet wist wat hem overkwam en even moest bekomen van het staaltje vrouwelijke ingewikkeldheid, klonk het resoluut ‘ja’. “Elke heeft heel veel ballen aan haar lijf, respect daarvoor. Ik ga haar dus de kans geven om morgen met mij op date te gaan.”

Hoe reageren Heidi en Jana? Smijt Elke zich vanaf nu helemaal? En welke verrassingen hebben de andere boeren en hun logees nog in petto? Je ziet het in de volgende aflevering van Boer zkt Vrouw op zondag 9 april om 19u55 bij VTM en op VTM GO.

