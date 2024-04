Boer ziet Vrouwen Vertrekken: Chloë en Silke pakken zelf koffers bij aardappelboer Thomas

VLNR: Fien, Thomas en Amber

Zondagavond 28 april leek het op de boerderij van melkvee- en aardappelboer Thomas (29) even niet ‘Boer zkt Vrouw’, maar ‘Boer ziet Vrouwen Vertrekken’. Zowel Chloë als Silke besloten immers zelf de handdoek in de ring te gooien. In Bree stuurde melkveeboer Martijn (35) de 32-jarige Lynnsie huiswaarts, die er het hart van in was.

In West-Vlaanderen voelde Thomas aan dat enkele vrouwen niet meer volledig voor hem gingen en dus legde Dina Tersago Silke, Amber, Chloë en Fien op de rooster. De 26-jarige Silke uit Elverdinge gaf toe geen romantische gevoelens te hebben en liever huiswaarts te gaan. Voor Chloë, die op de grens met Nederland woont, was de lange afstand een breekpunt. De trip Baarle-Hertog - Woesten duurt 2,5 uur, en gezien Thomas zijn koeien niet zomaar kan achterlaten, zou de moeite en flexibiliteit dus grotendeels van haar kant moeten komen. Een opoffering die Chloë gerust wil maken voor die ene ware liefde, maar die leek ze in Thomas niet gevonden te hebben. No hard feelings op de boerderij, Thomas zet zijn liefdesavontuur met plezier verder met Amber en Fien.

VLNR: Lisanne, Martijn, Chrissy

In Bree ging het er emotioneler aan toe. Er waren al langer spanningen tussen de Nederlandse boerendochter Lisanne, en de 32-jarige Lynnsie uit Puurs-Sint-Amands, en dus kwam het keuzemoment voor melkveeboer Martijn als geroepen. Chrissy ontsprong de dans, Lisanne kreeg het voordeel van de twijfel en dus was het Lynnsie die het onderspit moest delven. “Ik zag geen toekomst samen met haar. Ze is superlief, knap, alles erop en eraan. Meer ze had niet genoeg schwung om hier een leven met mij uit te bouwen”, lichtte Martijn toe.

