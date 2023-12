‘Boer Coppens’ en hulpboer Coppens: neven Mathias en Dieter halen tijdens het boeren jeugdherinneringen op en leren ‘Kalkoens’ 

In ‘Boer Coppens’, maandag 4 december nieuw bij VTM, beleven Mathias Coppens en Dieter Coppens, 20 jaar nadat ze met ‘De Poolreizigers’ van de Zuid- naar de Noordpool liftten, een nieuw avontuur. En deze keer in de schapenstallen van ‘De Seizoenschuur’ in Schellebelle. Farmsitter Mathias Coppens jaagt boeren Delfien en Jeroen van hun erf, zodat ze na 12 jaar eindelijk nog eens van een welverdiend weekendje weg kunnen genieten. Samen met zijn hulpboer Dieter steekt Mathias de handen uit de mouwen en nemen ze het werk op de boerderij over.

En er is véél werk. Boer Coppens en hulpboer Coppens krijgen schapen, lammetjes, varkens, kalkoenen en kippen onder hun hoede. Daarnaast moeten ze het veld op om te oogsten én houden ze de hoevewinkel, het kloppend hart van de boerderij waar de vers geoogste groenten rechtstreeks verkocht worden, draaiende. Wanneer Dieter aankomt op de boerderij, geeft Mathias hem dan ook geen minuut de tijd om van de boerenbuiten te genieten. Dieter krijgt meteen een spoedcursus ‘boeren’, en daar hoort ook een les ‘Kalkoens’ praten bij.

Bekijk de preview hier :

Tijdens het harde labeur moeten de boeren ad interim meer dan eens een pauze inlassen om te bekomen van de slappe lach. Maar de twee neven halen niet alleen hilarische jeugdherinneringen op. Na een drukke dag ploeteren op het veld, ploffen Dieter en Mathias voor hun caravan neer om het over de koetjes en kalfjes van het leven te hebben. Zo bekent Dieter dat hij nog steeds vreselijke last heeft van plankenkoorts. “Ik heb daar nog altijd problemen mee. Zet mij voor een zaal of wat volk, dat hoeft niet zoveel volk te zijn, en ik krimp in elkaar. Ik sta niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Ik haat dat. Ik word daar heel klein van”, klinkt het bij het tv-gezicht.

Bekijk de preview hier :

Niet voor publicatie :

De foto’s uit het persbericht kan je downloaden via communicatie.vtm.be of foto.dpgmedia.be .

De eerste preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src=' https://mychannels.video/embed/413201?autoplay=false&pip=false&single_play=true ' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>

De tweede preview kan je overnemen via deze embedcode: <div style='padding-top: 56.25%; position: relative; height: 0; width: 100%;'><iframe allowfullscreen='' class='mc-embed' height='100%' mozallowfullscreen='' src='https://mychannels.video/embed/413602?autoplay=false&pip=false&single_play=true' style='border: 0; position: absolute; left:0; top: 0; overflow:hidden;' webkitallowfullscreen='' width='100%'></iframe></div>