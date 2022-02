Bockie De Repper nodigt zichzelf uit aan Vlaamse keukentafels in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’

In de naam van patatje oorlog, opgelegde haring en Ann Christy belt Bockie De Repper in het nieuwe programma ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’, vanaf maandag 7 februari om 21u40 bij VTM 2, bij mensen thuis aan om zijn neus in hun kookpotten en zijn voeten onder de keukentafel te steken.

Bockie De Repper, minder bekend als Jonas Van Boxstael, kan de beste chef-koks van het land zijn maten noemen, kent de menu’s van alle restaurants en snackbars van Vlaanderen uit het hoofd en wanneer hij niet in één of andere sterrenzaak vertoeft overleeft hij op take away. Zijn eigen keuken vergaart intussen stof en Bockie heeft geen idee van wat de pot bij de mensen thuis schaft. Daarom stuurt (de stem van) Wim Opbrouck hem op culinaire queeste doorheen Vlaanderen om daar aan de keukentafels aan te schuiven. Hij ontdekt en proeft wat mensen op doordeweekse dagen eten en stelt ‘op zijn Bockie’s’ vragen die niemand anders durft te stellen. Dat leidt tot boeiende verhalen, warme gesprekken, hilarische taferelen en meer dan eens tot een awkward moment.

Bockie De Repper: "Het leukste aan dit programma maken was, behalve alle leuke, gezellige en grappige mensen die ik heb leren kennen, dat ik elke dag mijn warm eten had. En dat ik de afwas niet moest doen."

Bekijk hier de eerste beelden uit 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn':

In de eerste aflevering, nu maandag om 21u40 bij VTM 2, paradeert Bockie als een ‘vettig kuifje’ doorheen Hasselt om op commando van Wim Opbrouck rond etenstijd bij de mensen thuis aan te bellen en zichzelf aan de keukentafel uit te nodigen. Hapje per hapje proeft Bockie van de Limburgse gastvrijheid en leert hij de wonderlijke inwoners van de Vlaamse hoofdstad van de smaak kennen.

