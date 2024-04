Blind Getrouwd op de valreep op zoek naar een partner voor vier veelbelovende singles

Ben je single en op zoek naar die ene, ware liefde? Wou je je inschrijven voor een nieuwe editie van Blind Getrouwd, maar was je net te laat? Of heb je nog dat laatste duwtje in de rug nodig? Dan heeft VTM goed nieuws: de zender heeft al enkele matches gevonden, maar voor een nieuw seizoen van de reeks - die vorig jaar door gemiddeld 1 miljoen kijkers werd gevolgd - is Blind Getrouwd nog op zoek naar een extra match. Daarom kan Vlaanderen vanaf vandaag kennis maken met vier potentiële deelnemers, in de hoop hen alsnog mee te kunnen nemen in het Blind Getrouwd-sprookje.

Klinisch psychologe, relatietherapeute en Blind Getrouwd-experte Sarah Hertens legt uit: “Tijdens de voorbereidingen voor het volgende seizoen, hebben we een paar sterke koppels kunnen vormen, en waren we zò dicht bij een match voor Layla, Jonas, Els en Jens, maar is het net niet gelukt. Layla, Jonas, Els en Jens hebben de voorbije maanden het volledige Blind Getrouwd-traject doorlopen en al heel wat tijd en energie geïnvesteerd in Blind Getrouwd. Daarom willen wij nu ook een extra inspanning doen om voor hen alsnog de ideale partner te vinden. En dat is eigenlijk een heel groot cadeau voor de singles thuis, want deze fantastische mannen en vrouwen, die al alle screenings al doorstaan hebben, zouden zomaar even dé droomman of -vrouw kunnen zijn van de singles thuis.”

Blind Getrouwd-experte Sarah Hertens

LAYLA (31)

Profiel: spontaan, open, goedlachs

Layla is 31 jaar en woont in Vlaams-Brabant. Ze werkt er als kleuterjuf, dat is haar absolute passie. Ze heeft een Marokkaanse papa en een Belgische mama. Als kind kon ze zich heel moeilijk vinden in de Marokkaanse cultuur, ze voelt zich toch vooral Belg.

Layla is omringd door een toffe groep vriendinnen en is dol op haar hond. Met de eerste doet ze graag etentjes en placeert ze graag een danske, met de tweede maakt ze graag lange wandelingen. Layla is een open-minded, goedlachse, extraverte vrouw, die goed kan luisteren en ruzies verafschuwt. Ze komt in eerste instantie heel zelfzeker over maar heeft ook een heel verlegen kantje. Allerliefst wil ze een nieuwe man in real life ontmoeten, met online daten heeft ze het echt wel een beetje gehad. En mooi meegenomen: ze vindt mannen altijd mooier in het echt. Haar ideale man is extravert, open-minded, empathisch en communicatief. Al mag er gerust af en toe een avondje in de zetel doorgebracht worden want nu en dan een avondje chillen is evengoed 100% Layla.

JONAS (28)

Profiel: sociaal, avontuurlijk, allesbehalve routineus

Jonas is 28 jaar en woont in een ruim rijhuis in een stad in West-Vlaanderen. In diezelfde stad werkt hij op de vrijetijdsdienst. Maar helemaal zot is Jonas van zijn bijberoep: het organiseren van outdoor teambuildings en het in elkaar steken van escape rooms. Hierin kan hij zijn avontuurlijke kant helemaal kwijt, want die heeft hij absoluut. Hij reist graag ver, test vaak nieuwe sporten uit en kan niet goed tegen routine. Op zijn 80ste wil hij kunnen terugkijken op een rijk en goed gevuld leven. Hopelijk heeft hij tegen die tijd zijn bucket list kunnen afvinken: hij wil op elk continent geweest zijn.

Nog belangrijk in Jonas’ leven is zijn hond. Trouwen met Jonas is dus ook een beetje trouwen met zijn viervoeter. Maar ook zijn beste maten zijn key. Met deze vriendengroep doet hij vaak een saunaatje, een gezellige barbecue of gaat hij een weekendje weg. De ideale partner voor Jonas is een sprankelende vrouw vol positieve vibes, die initiatief neemt, goed kan luisteren en mee wil gaan in het avontuur. Al wil Jonas ook geborgenheid geven en krijgen: de perfecte mix dus tussen uitdaging en rust.

ELS (31)

Profiel: aanstekelijk enthousiast, zorgzaam, perfectionistisch

Els is een 31-jarige pientere vrouw uit Vlaams-Brabant die goed weet wat ze wil. Ze behaalde haar master in de seksuologie, maar ging daarna voluit voor haar droom en volgde in avondonderwijs de studie afslankconsulent en gelaatsverzorging. Nu werkt ze als accountmanager in een bedrijf dat actief is in de medische cosmetica en esthetische geneeskunde. Dit is echt haar passie. “Ik knijp mezelf nog elke dag in mijn arm dat ik bezig mag zijn met iets wat me zo boeit”, vertelt ze hierover. Binnenkort wil ze haar eigen huidverbeteringsinstituut openen, ze heeft hiervoor zelfs al een pand gevonden.

Els gaat af en toe eens goed tegen de stroom in en weet van aanpakken. Ze sport vaak, danst graag (liefst op een alternatiever festival) en babbelt veel. Ze wordt heel blij van grote reizen doen die ze helemaal zelf uitstippelt voor zichzelf en haar reisgenoten. Ze zorgt immers graag voor mensen, ze wil dat iedereen het goed heeft. Uit haar vorige relatie leerde Els dat ze zichzelf niet uit het oog mag verliezen en dat ze ook genoeg voor zichzelf moet blijven zorgen. Ze is helemaal gelukkig met het leven als single, ze zal enkel settelen voor iemand die echt een meerwaarde kan zijn in haar leven. Idealiter is dat een zorgzame, intelligente man met veel humor, die graag babbelt en sportief is.

JENS (25)

Profiel: energiek, positief, zorgende familieman

Jens is 25 jaar en woont en werkt in West-Vlaanderen. Ondanks zijn jonge leeftijd is Jens helemaal klaar voor de rest van zijn leven. Zijn grootste droom is heel eenvoudig: huisje, vrouwtje, kindje. Zijn job is bewakingsagent, maar hij wil graag als cipier werken. De spanning die bij deze job komt kijken, vindt hij het grootste pluspunt.

Jens is gedreven, positief, optimistisch en heeft een energiepeil om u tegen te zeggen. Hij is echt iemand die veel geeft om mensen en heeft een hele goede band met zijn familie.Je kan Jens blij maken met de kleine dingen in het leven: goed gezelschap, eens op stap gaan, een lange wandeling maken. Jens is lid van een toneelvereniging en binnenkort maakt hij zijn debuut op de planken. Die speelse, impulsieve kant zoekt hij ook in zijn vrouwtje. Iemand die net zoals hij houdt van sport en avontuur, op stap gaan en reizen. Maar vooral iemand met wie hij een emotionele klik en een diepe connectie heeft. For better or for worse, voor minder gaat Jens niet.

Spreekt het profiel van Layla, Jonas, Els of Jens je aan? Schrijf je dan snel in op vtm.be/blind-getrouwd/schrijf-je-in-voor-blind-getrouwd. En met snel bedoelen we écht snel, want 5 mei is de deadline al voor eventuele inschrijvingen.

