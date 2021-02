Blind Getrouwd gaat van start op Valentijn met deze acht deelnemers

Valentijn, geen betere dag om hét datingprogramma der datingprogramma’s te starten dan op zondag 14 februari 2021 om 19.55 bij VTM. Vanaf die avond kunnen de kijkers de liefdesavonturen volgen van de acht nieuwe, moedige deelnemers van Blind Getrouwd. Want dit zesde seizoen is een editie voor échte durvers. 2020 was immers een heel speciaal jaar om in te trouwen… laat staan blind!

Een kleiner huwelijk, geen uitbundig dansfeest waar de voorbije jaren het ijs doorgaans snel werd gebroken, zowel tussen de bruid en bruidegom als hun familie en vriendenkring: deze editie wordt intiemer dan ooit. Al vanaf dag één moesten de nieuwe deelnemers het met heel wat minder fysieke steun van hun familie en vrienden doen. Zo ook tijdens het samenwonen tijdens de lockdown, waardoor ze minder mensen konden zien en ze dus nog meer dan andere jaren aangewezen waren op hun kersverse man of vrouw: een wildvreemde waarmee je ineens zowat 24 uur op 24, 7 dagen op 7, samenleeft.

Tijdens thuiswerk. Zonder veel uitlaatkleppen en klankborden. Zonder een stiekeme en soms broodnodige (ont)vluchtroute hier en daar. Overleven de vier koppels deze toch wel heel speciale editie van Blind Getrouwd, of wegen de coronamaatregelen zwaar door op hun wittebroodsweken? De fans - vorig seizoen talrijk met 1.167.000 kijkers per aflevering, daarmee goed voor de best scorende editie ooit - ontdekken het vanaf zondag 14 februari om 19.55 bij VTM.

VOOR HET EERST EEN 50+ KOPPEL

Deze zesde reeks van Blind Getrouwd is goed voor een primeur: voor het eerst stapt een 50+ koppel in het huwelijksbootje! Beide deelnemers hebben meerderjarige kinderen die volop achter het avontuur van hun mama en papa staan. Maak hieronder kennis met het bruidspaar.

VEERLE GYSELINGS

56 jaar

Management assistant in een farmaceutisch bedrijf voor dieren

Lubbeek

Veerle is 56 en al 12 jaar single. De liefde van haar leven is haar dochter Fien, met wie ze een hele hechte band heeft. Fien heeft haar mama ingeschreven voor Blind Getrouwd omdat ze na al die jaren een goede partner voor haar mama wenst, zodat zij in goede handen is als Fien het huis uit trekt. Veerle wil niet meer of minder dan hetzelfde. Hoewel ze al zo lang single is, is Veerle allesbehalve eenzaam. In een relatie verwacht ze samenhorigheid, vertrouwen en een fysieke en mentale connectie. Ze vindt het fijn als er geplaagd wordt, elkaar een beetje uitdagen mag. Veerles valkuil is dat ze al lang onafhankelijk is. Ze vervalt naar eigen zeggen makkelijk in de friendzone als ze een date heeft.

“Ik ben er zeer trots op dat ik intussen mijn eigen huisje heb kunnen kopen en het helemaal naar mijn zin heb kunnen maken. En dat ik mijn dochter bijna alles kan geven wat ze wil. Na 12 jaar single zijn, ben ik weer klaar voor een man in mijn leven. Makkelijk zal dat niet zijn, dat weet ik maar al te goed, maar ik zal er alles aan doen om deze relatie te doen slagen.”

SVEN SOETENS

50 jaar

Huwelijksfotograaf

Stekene

Sven is een sportieve huwelijksfotograaf van 50. Zijn voorbije twee huwelijken hebben hem alvast veel inzichten gegeven en naar eigen zeggen weet Sven, na intensief aan zichzelf te hebben gewerkt, hoe het beter kan. Samen met zijn dochters uit zijn eerste huwelijk, kijkt hij uit naar het komende verhaal. Hij is helemaal klaar om de beste versie van zichzelf te schenken aan zijn toekomstige vrouw. Als zij dan ook nog stijlvol, warm en eerlijk is, is hij helemaal klaar om zich te smijten in dit avontuur.

“Een relatie is keihard werken. Met het inzicht dat ik uit mijn vorige huwelijken meeneem, ken ik mijn werkpunten maar weet ik ook dat ik heel wat troeven heb. Ik ben een warm en genereus persoon, weliswaar met een handleiding. 50-plussers met elk een rugzakje matchen, zal niet evident zijn en het vergt wellicht heel wat uitdagingen, maar die wil ik heel graag aangaan.”

DE ZES ANDERE DEELNEMERS

De zes andere deelnemers zijn stuk voor stuk leuke, heteroseksuele dertigers. Wie aan wie wordt gekoppeld door het expertenteam, verklappen we nog niet.

NATHALIE ROTS

33 jaar

Accountmanager in een communicatiebureau

Ekeren

Nathalie is een sociale, goedlachse dertiger met een heel groot hart bij wie vrienden en familie op de eerste plaats komen. Ze is een eeuwige optimist met een groot relativeringsvermogen “want het leven is veel te kort, hoe cliché het ook is”. Ze is een enorme levensgenieter en houdt van restaurantbezoekjes en verre, avontuurlijke reizen. Nathalie is zeer tevreden met wat ze reeds heeft en bereikt heeft. Haar ouders en collega’s noemen haar een workaholic en dat kan ze zelfs absoluut niet ontkennen. Haar man zal er dus mee moeten kunnen leven dat ze geen 9-to-5-job heeft en dat hij trouwt met een ambitieuze vrouw. Maar naast haar werk geniet Nathalie wel intens van het leven. Ze heeft bijna alles wat ze verlangt: een eigen huis, een goede job, liefdevolle ouders en een hechte vriendengroep. Enkel een man ontbreekt. Na een paar jaren als single door het leven te gaan, is ze klaar om haar hart open te stellen voor een nieuwe liefde.

“Ik word niet makkelijk verliefd. Op een coup de foudre reken ik absoluut niet. Wat ik zoek in een man is goede communicatie en gevoel voor humor. Een initiatiefnemer maar ook iemand die me de ruimte en tijd geeft om verliefd te worden.”

CANDICE MARTENS

31 jaar

Lerares secundair onderwijs

Beveren-Waas

Met haar présence en aanstekelijke lach vult Candice elke ruimte waarin ze verschijnt. Ze omschrijft zichzelf als een echte flapuit en een sportieve levensgenieter. Van zodra ze enkele dagen vrij heeft, pakt ze haar koffers en reist ze de wereld rond. Ze hecht veel belang aan familie en vriendschappen en spreekt (in normale tijden) dan ook heel vaak af met haar vriendinnen. Thuis, op restaurant of op een of ander festival. Een leven zonder man lukt op dit moment, maar met twee zou volgens haar zoveel leuker zijn. Alleen heeft ze de man die ze onvoorwaardelijk graag kan zien én vertrouwen, nog niet gevonden.

“Vertrouwen is het allerbelangrijkste in een relatie. Geen vertrouwen, geen relatie, zo simpel is het voor mij. Ik verzorg mezelf goed en ik verwacht dat ook van mijn man. Ik hou van mannen die weten hoe ze een vrouw in de watten moeten leggen. Ik vind het fijn om op te kijken naar een man en ik vind het al even leuk als die man fier is op mij. Hoe meer zelfvertrouwen een man me geeft, hoe sneller ik voor hem kan vallen. Als hij dan ook nog eens sportief en charismatisch is, kan het nog sneller gaan.”

HANNE DE VUYST

31 jaar

Lerares lager onderwijs

Lier

Hanne gaat als een wervelwind enthousiast door het leven. Ze is een spraakwaterval die eerlijk en rechtuit is. Van ongemakkelijke stiltes houdt ze niet, enkel als ze leest: ze verslindt boeken op haar onafscheidelijke e-reader. Hanne is erg open-minded en geniet van de kleine dingen in het leven zoals afspreken met vriendinnen in een gezellige lunchbar om te praten over koetjes en kalfjes. Ook de meer serieuze thema's gaat ze zeker niet uit de weg. Hannes vader vecht momenteel tegen een ziekte waardoor ze nog meer beseft dat ze van het leven moet genieten. Hier en nu, en hopelijk straks met de man van haar leven. Ze vindt het belangrijk dat alles in een relatie besproken kan worden. Gaan slapen met ruzie kan ze niet.

“Communicatie is het allerbelangrijkste in een relatie. Ik heb een uitgesproken mening en ga een discussie niet snel uit de weg, zonder mensen te kwetsen. Ik weet dat ik erg enthousiast ben en daardoor soms druk kan overkomen. Ik ben vrij recht voor de raap. Maar ik weet dat de juiste man me milder kan maken want eens je mij kent, ontdek je dat ik zacht en zorgzaam ben.”

DENNIS VOLKAERTS

34 jaar

Commercieel manager bij Stella Artois Leuven Bears

Hemiksem

Dennis brandt van ambitie. Professioneel heeft hij als ex-basketbalspeler een droomjob als commerciële man van eerste klasse basketbalploeg Stella Artois Leuven Bears, maar op het vlak van de liefde vergaat het hem tot nu toe minder goed. Jaren geleden kreeg het ego van Dennis een fikse deuk na het afspringen van zijn relatie. Het geloof in de liefde is hij nooit verloren maar zich volledig openstellen voor iemand nieuw, was moeilijker. Lukt het hem nu wel? Als hij mag kiezen, gaat hij voor een sociale, natuurlijke schoonheid met een grote dosis humor. Maar kiezen mag hij uiteraard niet...

“Respect voor andere mensen is ontzettend belangrijk voor me. Ook in een relatie. Respect is volgens mij een van de fundamenten van een goede relatie. Ik ben ook zorgzaam. Mijn moeder heeft een visuele handicap waardoor ik al op jonge leeftijd wist hoe belangrijk het is om te zorgen voor iemand die je graag ziet. Ik drijf op emoties. Ik heb er dan ook geen probleem mee om toe te geven dat ik geregeld een traantje laat.”

MARIJN LENAERTS

36 jaar

Projectmanager in de telecomsector

Binkom

Marijn is een en al gentleman. Attent, stijlvol gekleed en sportief. Een goede catch, maar toch nog single. Samen met zijn hond en twee katten woont hij in een mooie vierkantshoeve in het Hageland. Sinds corona voelt het landgoed echter als een gouden kooi. Veel mensen ziet Marijn door de omstandigheden niet meer, en dat is een groot gemis. Een nog groter gemis echter, is een vrouw aan zijn zijde. Hij is 36 en meer dan ooit klaar om gezin te stichten. Marijns ouders zijn gescheiden toen hij nog klein was. Daarna is hij vaak verhuisd en tijdens die periode was het moeilijk om zich ergens thuis te voelen. Hij zal er dan ook alles aan doen om een warme thuis te maken voor en met zijn aanstaande bruid, die hopelijk ook de vrouw van zijn kinderen wordt.

“Nadat mijn vorige relatie tot een einde kwam, had ik het een tijdje moeilijk maar ik heb alles een plaats kunnen geven. Ik ben geen man om alleen te zijn. Ik heb dan wel een pak vrienden met wie ik naar festivals of op reis ga, maar toch voel ik me vaak alleen. Ik wil een partner om samen dingen te beleven, het liefst zo intens mogelijk. Met haar wil ik zoveel mogelijk herinneringen opbouwen.”

DAVY CASTELEYN

33 jaar

Ambtenaar bij de Lokale Politie

Gent

Davy, Dave voor de vrienden, is een gepassioneerd triatleet. Trainingstochten op de fiets van 270 kilometer en geregeld een halve of hele marathon, daar draait hij zijn hand niet voor om. Als hij niet aan het sporten is, vind je hem vaak in een concertzaal. Zeker als Balthazar optreedt. Davy heeft ze al minstens 40 keer live gezien. Hij vindt het zalig om zijn passie voor muziek te verbinden met zijn passie voor reizen en hij reist dan ook de wereld rond om zijn favoriete bands te zien spelen. Davy stottert waardoor communiceren voor hem vaak moeilijk is. Maar eenmaal hij zich op zijn gemak voelt, is hij een meer dan vlotte spreker die allesbehalve onzeker overkomt. Zijn ideale partner omschrijft hij als eerlijk, betrouwbaar, passioneel en liefdevol. Grote mooie ogen zijn een pluspunt.

“Ik kom uit een liefdevol nest. Mijn moeder is voorlopig mijn knuffelcontact nummer 1 maar ik hoop dat er straks iemand haar plaats inneemt (lacht). Ik heb al behoorlijk wat vriendinnetjes gehad maar om een of andere reden is het nooit gelukt om daar iets blijvend van te maken. Ik ben 33 en vindt dat het zo stilaan tijd wordt voor de rust en geborgenheid van een lange relatie.”

Maak kennis met de 8 deelnemers in deze video:

HET EXPERTENTEAM

SARAH HERTENS

Nadat ze al vier jaar meedraaide achter de schermen, werkt klinisch psycholoog en relatietherapeut Sarah Hertens sinds vorig jaar ook mee aan de matchmaking zelf en begeleidt ze de koppels gedurende het hele proces. Sinds 2004 is Sarah zelfstandig psycholoog in haar eigen praktijk te Hasselt voor Individuele - en Relatietherapie. Daarnaast coacht ze ondernemende koppels binnen familiebedrijven.

Sarah bevraagt de deelnemers van Blind Getrouwd vooral over hun gezin van herkomst, hun relatiehistoriek en ze kijkt ook naar de levenslijn en de hechtingsstijl van de kandidaten. De expertise en interesse van Sarah ligt in het werken met relationele dynamieken. Het is voor haar steeds een uitdaging om zogezegd complexe zaken die in relaties spelen - de logica van de relatiedynamiek - zo helder mogelijk in kaart te brengen om hiermee constructief aan de slag te gaan.

FILIP GEELEN

Klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen begeleidt al 11 jaar op zelfstandige basis cliënten met relationele en/of seksuele problemen, zowel individueel als als koppel. Daarboven is hij na een vierjarige opleiding aan UA ook integratief psychotherapeut. Dit om mensen te begeleiden die worstelen met algemenere vragen dan puur het seksuele. Hij is auteur van het boek ‘Waar is de liefde gebleven?’, waarin aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de meest gestelde vragen rond communicatie en seksualiteit binnen relaties worden beantwoord.

Bij Blind Getrouwd ging Filip op huisbezoek bij de kandidaten. Hij focust op hoe ze wonen, werken, leven, wat hun daginvulling is en hoe compatibel hun levens zijn. Zeer noodzakelijk om mee te nemen in de matching want na het huwelijk en de huwelijksreis moeten de deelnemers samenwonen, werken en leven.

LOTTE VANWEZEMAEL

Lotte Vanwezemael is bachelor in psychologie, master klinische psychologie en seksuologie en heeft een postgraduaat forensische psychodiagnostiek en counseling. Lotte werkt als psycholoog en seksuoloog met zedenplegers in het CAW Hasselt. Ze geeft daarnaast jongeren advies over relaties en seksualiteit op radio en tv.

Lotte werkt in Blind Getrouwd vooral aan de verbinding en de connectie tussen de duo’s o.a. door aan de hand van relevante tips en opdrachten de hormonen te stimuleren die verliefdheid en verbinding opwekken.

WIM SLABBINCK

Klinisch seksuoloog en antropoloog Wim Slabbinck vond op zijn veertiende het boek ‘Human Sexual Response’ in de boekenkast van zijn vader. Enkele slapeloze nachten later wist hij het: ooit zou hij seksuoloog worden. In zijn praktijk ontmoet Wim mensen die in de knoop liggen met hun seksualiteit, wat samenvloeide tot zijn goed onthaalde debuut ‘Waarom mannen geen seksboeken kopen’ (2016).

Slabbinck focust zich vooral op de relatiegeschiedenis van de deelnemers, de partnerkeuze en partnervoorkeur: naar welke partner zijn ze op zoek, welke kwaliteiten vinden ze belangrijk, en wat werkte in het verleden voor hen? Wat niet?

GERT MARTIN HALD

De Deense professor en klinisch psycholoog heeft als enige expert geen persoonlijk contact met de deelnemers, maar onderwerpt hen aan een grondig kwantitatief onderzoek. Met zijn tests onderzoekt hij de intelligentie van de deelnemers, persoonlijkheid, seksualiteit, interesses, normen en waarden, visie op het leven, communicatie, aantrekkelijkheid en deal breakers. Op die manier bepaalt Hald of er binnen de poule van de meer dan 3600 singles op papier een sterke match gevonden kan worden voor een bepaalde persoon. Van daaruit gaan de andere experten mee aan de slag.

Het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd, vanaf zondag 14 februari om 19.55 bij VTM.